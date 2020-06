Michel Forget : «Du tac au tac» et des souvenirs

MONTRÉAL – À 78 ans bien sonnés, Michel Forget entretient des souvenirs très clairs de l’heureuse époque de «Du tac au tac».

Immense succès à Radio-Canada de 1976 à 1982, la comédie d’André Dubois, Jean-Pierre Plante et Raymond Plante, dont l’action était campée dans les bureaux d’une agence artistique, est à l’horaire d’ICI ARTV plusieurs fois par semaine, en rediffusion.

Généralement peu enclin à se regarder à la télévision, Michel Forget a fait une exception pour se préparer à l’entrevue que vous lisez présentement. Et il s’est réjoui de constater que le plaisir que lui procurait jadis «Du tac au tac» est demeuré intact.

L’Agence QMI a joint l’acteur par téléphone à son domicile de Val-Morin, pendant la semaine de canicule de la fin mai. Notre célèbre Mario Duquette rentrait d’une partie de golf jouée dans une température de 34 degrés. «Le vent n’était pas fort», a-t-il spécifié d’entrée de jeu, avant de revenir dans le passé le temps de quelques questions.

Monsieur Forget, quels sont vos principaux souvenirs de «Du tac au tac»?

«Quand je regarde ça, c’est comme un autre monde ; dans ce temps-là, il ne fallait pas faire de farces sur la religion. Les foufounes, on n’en parlait pas. C’était quasiment des émissions pour enfants! Les normes étaient très sévères. Mais ç’a été un beau moment. Pour un acteur, c’était un beau voyage de noces. Quand tu commences ta carrière, que tu te maries avec ton métier de comédien, et que ton voyage de noces, c’est de faire "Du tac au tac" pendant six ans, c’est extraordinaire!»

Cette émission a marqué l’éclosion de votre carrière...

«J’avais travaillé avant, mais jamais autant à l’avant-plan. Je me souviens que le personnage était très populaire. C’était comme un immense acte d’amour. J’allais quelque part, et les gens me regardaient avec le sourire. C’était grisant. Pour moi, c’était l’équivalent de gagner à la 6/49. Là, ça repasse, et les gens m’en parlent encore.»

Photo d'archives, Agence QMI

Il y avait plusieurs bons acteurs dans «Du tac au tac». Vous aviez du plaisir avec l’équipe?

«Roger Lebel (alias Jean-Jacques Lemay, NDLR), c’était bon comme du bon pain! Il avait parfois des fous rires à en pleurer, et je prenais un malin plaisir à le déstabiliser quand je savais qu’il était fragile. Il y avait du beau monde. France Castel nous a quittés à un moment donné pour aller se marier... Elle est allée relever d’autres défis! (rires) Sont ensuite arrivés Christiane Pasquier et Jean-Pierre Chartrand. On a aussi eu des réalisateurs "le fun", et plusieurs personnalités, dont Ginette Reno et Guy Lafleur, sont venues faire des apparitions.»

De «Du tac au tac», on retient beaucoup les tenues colorées de votre personnage de Mario Duquette...

«Quand j’ai eu le rôle, j’ai dit à André Dubois et à Maurice Falardeau (un des réalisateurs, NDLR) que ça me faisait penser à un de mes oncles, un frère de mon père. Un maudit bon gars, que tu pouvais appeler à trois heures du matin, et qui se serait levé pour aller te dépanner. Et qui portait des vêtements qui ne "matchaient" jamais! La mode dans ce temps-là, c’était les gros médaillons dans le cou par-dessus la cravate, les souliers Patof. On s’habillait au Roi de l’habit ou à la Manufacture de l’habit! J’avais dit à la costumière que je voulais être habillé comme mon oncle. À l’époque, je recevais souvent des cravates par la poste!»

Est-ce que de replonger dans cette époque vous fait réaliser que le temps passe vite?

«Ça me rappelle que je suis vieux! (rires) Ma femme me dit toujours : «Ne fais pas d’excès, dans un an et demi, tu vas avoir 80!» (rires) À mon âge, il y a des choses qui n’ont plus d’importance. Comme si le cerveau faisait ses choix. Mon Dieu que j’aurais aimé avoir le même genre de pensée quand j’avais 25 ans! Si, à 25 ans, on pouvait penser comme on pense à 75 ou 80... Le monde se porterait mieux! Il y aurait moins de Trump, de "powertrips" d’individus...»

En terminant, Monsieur Forget, comment vivez-vous le confinement ?

«C’est plus facile quand on est à la retraite et qu’on vit à la campagne. Il y a de la place en masse pour prendre des marches. Ça n’a pas été super difficile. D’habitude, on (sa conjointe, Marie, et lui) va souvent au restaurant, mais là, on reste à la maison. Quand je regarde dehors, je vois des chevreuils et des pommetiers en fleurs...»