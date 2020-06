Ode au chenin blanc

Chaque cépage populaire a maintenant une journée qui lui est dédiée. Le 17 avril marque la journée internationale du malbec ; le 21 mai, celle du chardonnay ; le 18 août, celle du pinot noir ; le 12 novembre, celle du tempranillo... La liste est si longue qu’à force, je n’y prête plus trop attention. Sauf peut-être pour un cépage, le chenin blanc, que la planète vin célébrera le 9 juin prochain.

Dans sa Loire natale, le chenin se décline autant en effervescent, qu’en vin tranquille ; tantôt sec, tranchant et minéral à Savennières et à Saumur, tantôt liquoreux à Vouvray et dans les Coteaux du Layon. Des vins de caractère auquel une teneur élevée en acidité confère un potentiel de garde incroyable !

Fort de cette aptitude à conserver un bon taux d’acidité, même à pleine maturité, le chenin a depuis longtemps conquis des rivages plus torrides que ceux de la Loire. C’est d’ailleurs l’Afrique du Sud qui occupe aujourd’hui le premier rang mondial des producteurs de chenin blanc. Là-bas, où il a été implanté au 17e siècle, il adopte aussi différents visages : parfois aigrelet et un peu végétal lorsque soumis à des rendements industriels, mais le plus souvent complexe et racé, entre les mains de vignerons sincères et talentueux.

En voici cinq – trois d’Afrique du Sud, deux de la Loire – pour vous mettre à l’heure du chenin, juste à temps pour le 9 juin. Santé !

Ken Forrester, Chenin Blanc 2018, Reserve, Stellenbosch

Photo courtoisie

Afrique du Sud 14 %

2,1 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 11093126

Ken Forrester est un peu le parrain du chenin blanc en Afrique du Sud et ses vins, du plus petit au plus ambitieux, sont autant de références. Son Réserve est un peu l’archétype du steen de Stellenbosch : à la fois sec, tranchant, enrobé d’une texture ample et si structuré qu’il donne presque l’impression d’être tannique. Les plus audacieux pourront même le servir avec des côtelettes d’agneau grillées...

Ken Forrester, Chenin blanc 2019, Petit, Stellenbosch

Photo courtoisie

Afrique du Sud 13,5 %

3,4 g/L | ★★ 1/2 | $ 1/2

Code SAQ : 10702997

Comme toujours, le Petit offre une expression vive et franche du chenin blanc. L’attaque en bouche acidulée s’accompagne de parfums de citron et de menthe citronnée, presque poivrée, rehaussés d’un léger perlant. Simple, accessible et fidèle au caractère du steen.

Mullineux, Chenin blanc 2019, Kloof Street, Old Vine, Swartland

Photo courtoisie

Afrique du Sud 13,5 %

1,2 g/L | ★★★★ | $$ 1/2

Code SAQ : 12889409

Cette cuvée d’Andrea et Chris Mullineux est une introduction parfaite aux vins blancs de Swartland. Fruit d’un assemblage de trois terroirs (schiste, ardoise et granite) et issu de vieilles vignes conduites sans irrigation, le 2019 se distingue par ses couches de saveurs fruitées, florales et minérales, qu’une pointe d’amertume tire en une finale complexe. Beaucoup de plaisir pour le prix. Un conseil : laissez-le s’ouvrir pendant une heure en carafe. Votre patience sera récompensée.

Vincent Carême, Vouvray 2018, Spring

Photo courtoisie

France 12 %

5,6 g/L | ★★★ 1/2 | $$

Code SAQ : 13594899

Les raisins qui composent la cuvée de négoce de Tania et Vincent Carême proviennent de vignes d’au moins 35 ans, cultivées sur les sols d’argile, de silex ou de calcaire de l’appellation. Le Spring 2018 décline en bouche des goûts de poire juteuse, de compote de pomme et de fleurs blanches, sur un fond crayeux. Sa texture ample est soutenue par un fil d’acidité qui le rend d’autant plus désaltérant. Un vin droit et sincère, offert à prix très abordable.

C & P Breton, Vouvray 2018, Épaulé Jeté

Photo courtoisie

France 12 %

6,8 g/L | ★★★ 1/2 | $$ 1/2

Code SAQ : 12103411

Un vouvray tout en fraîcheur, arrondi d’un léger reste de sucre (6,8 g/l) – comme plusieurs vouvrays « secs », d’ailleurs – qui n’enlève rien à sa vitalité ni à sa légèreté. La rondeur et l’acidité se rencontrent de façon harmonieuse, les goûts de fruits blancs bien mûrs sont ponctués de notes de camomille et de cerfeuil. Parfait pour accompagner les salades de bons légumes du Québec.