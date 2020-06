Quatre autres décès en CHSLD à Québec

Le directeur régional de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale déplore quatre nouveaux morts dans la région, tous en CHSLD.

De ceux-ci, trois sont survenus au sein du CHSLD privé non conventionné Jardins du Haut-Saint-Laurent, situé à Saint-Augustin-de-Desmaures. L’établissement fait désormais état de 16 décès liés à la COVID-19.

L'autre décès est survenu au CHSLD Le Faubourg, dans Limoilou, fait état le dernier bilan de santé publique de la région. Il s’agit de la quatrième personne ayant perdu son combat contre le nouveau coronavirus dans cette résidence.

Plus de la moitié guéris

Dans la Capitale-Nationale, on compte 16 cas supplémentaires de COVID-19, dont plus de la moitié dans les centres d’hébergement pour aînés.

Quatre de ceux-ci proviennent des Jardins des Haut-Saint-Laurent, pour un total à 46 usagers et 67 employés infectés. De son côté, Le Faubourg en dénombre trois de plus que la veille, pour un total de 47 malades.

Le CHSLD Hôpital général de Québec et la résidence Havre du Trait-Carré en dénombrent également un de plus chacun. La situation demeure stable dans tous les autres foyers d’éclosion de Québec.

Depuis le début de la pandémie, ce sont 1658 individus qui ont contracté la COVID-19 sur le territoire, mais 966 (58%) en sont dorénavant guéris.

En Chaudière-Appalaches, il n’y a qu’un seul nouveau cas confirmé, portant le total à 504, mais 459 individus (91%) sont rétablis. De plus, on ne déplore aucun nouveau décès depuis le huitième déclaré il y a plus d’un mois.

Des hôpitaux moins encombrés

Dans les hôpitaux désignés de la Capitale-Nationale, on compte deux hospitalisations de moins (25) que lors du dernier bilan et deux personnes se trouvant aux soins intensifs (-1).

Sur la Rive-Sud, ce sont plutôt six personnes qui sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.