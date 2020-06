Racisme: la NFL regrette ses actions du passé

Le commissaire de la NFL Roger Goodell a dénoncé les actes de racisme et l’oppression des afro-américains aux États-Unis, mais a également reconnu que la ligue n’avait pas agi de la bonne façon par le passé.

«Nous, la NFL, condamnons le racisme et l’oppression systématique des Noirs. Nous, la NFL, admettons que nous avons été dans le tort pour ne pas avoir écouté les joueurs de la ligue plus tôt et les avoir encouragé à dénoncer et à manifester pacifiquement», a indiqué Goodell dans un vidéo sur Twitter, vendredi.

Il y a quelques années, plusieurs joueurs ont manifesté pour les droits des Afro-Américains en posant un genou au sol lors de l’hymne national américain. Goodell et la ligue avaient fortement désapprouvé ce comportement. L’instigateur du mouvement, le quart-arrière Colin Kaepernick, a depuis été laissé de côté par les équipes du circuit.

«Sans joueurs noirs, il n’y aurait pas de NFL, a poursuivi l’homme de 61 ans. Je parlerai aux joueurs qui ont utilisé leur voix pour protester et aux autres afin de s’améliorer, d’aller de l’avant pour une famille de la NFL plus unie.»