Une joueuse de rugby au front

Ariane Beaulieu est sortie de sa retraite à la fin avril pour offrir ses services à Urgences-santé.

« J’ai entendu le chant des sirènes », a illustré la joueuse de rugby du Rouge et Or de l’Université Laval qui a travaillé comme paramédic pendant trois ans après ses études en techniques ambulancières au Collège Ahuntsic en 2014. « Je n’étais pas capable de me retenir. Toute ma vie tombait sur pause avec mon travail au PEPS, l’école et le rugby qui s’arrêtaient. »

Décision familiale

Ariane Beaulieu s’est d’abord inscrite au programme Je Contribue avant de communiquer directement avec Urgences-santé. « Ça n’a pas pris trois jours et j’ai obtenu une entrevue, raconte l’étudiante au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire. J’ai commencé le 26 avril une semaine après l’entrevue. Je savais qu’il y avait une pénurie de main-d’œuvre à la base. Ça me faisait un peu peur de replonger, mais j’ai été bien encadrée et je ne me suis jamais sentie en danger. Malgré certaines craintes au départ, je n’ai jamais douté, parce que je croyais en moi. J’aimerais continuer les fins de semaine lorsque l’école va reprendre. »

De retour à la résidence familiale en Montérégie pour compléter sa session universitaire de façon virtuelle, Ariane Beaulieu s’est interrogée avant de renouer avec son travail d’ambulancière.

« En raison de la COVID-19, j’étais un peu stressée devant la perspective de mettre ma famille à risque, confie-t-elle. On s’est posé des questions. Mon père est fier de moi, que je mette la main à la pâte pour aider et il sait que j’aime beaucoup ce travail. Il m’a dit : “On se ferme les yeux et on y va.” Certains collègues ont décidé de s’isoler alors que nous avons décidé de rester sous le même toit. Ça me permet de passer beaucoup de temps avec ma famille, ce que je n’aurais pas pu faire normalement. »

« Avec l’équipement dont on dispose, je me suis toujours sentie en sécurité, poursuit Ariane Beaulieu qui fait un quart de travail de nuit. Sauf les gants, tout notre équipement est réutilisable. Après le travail, je me change et je saute dans la douche dès que j’arrive à la maison. Sur les 1500 employés d’Urgences-santé, seulement 32 ont contracté le virus, dont 14 paramédics, ce qui est peu compte tenu du niveau d’exposition. Actuellement, 20 % des appels sont pour des gens qui croient avoir le virus, comparativement à 50 % le 30 avril. Les appels ont diminué. »

« Tous les rêves sont permis »

Depuis deux ans, la résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu multiplie les retours. « Après deux saisons à Concordia en 2010 et 2011, j’ai repris le rugby en 2018 en me joignant à l’ennemi juré de l’époque, mentionne la joueuse de 29 ans — bientôt 30 — qui campe le rôle de grande sœur auprès de ses coéquipières. On a gagné l’or au championnat canadien, ce que je n’aurais jamais cru possible après avoir perdu la finale provinciale en 2011 dans ce que je croyais qui allait être mon dernier match en carrière. Et maintenant, je suis de retour comme paramédic. Tous les rêves sont permis. Et c’est certain que je serai de retour avec le Rouge et Or à l’automne pour disputer ma dernière année d’admissibilité. »

Ariane Beaulieu trace des similitudes entre le sport de haut niveau et son travail à Urgences-santé qui couvre les territoires de Montréal et de Laval. « Tu dois avoir beaucoup confiance en toi pour être en mesure de t’affirmer, explique celle qui évolue à la position de pilier. Ça prend du leadership et une capacité de travailler en équipe. Tu dois penser vite parce que tu as seulement quelques secondes ou minutes pour réagir. »