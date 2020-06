DEMERS, Lucille Roger



Un modèle d'amouret de résilience familiale.À l'hôpital St-François d'Assise, le 13 mars 2020, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Lucille Roger Demers, fille de feu Rosanna Dupuis et de feu Rosaire Roger. Elle était native de Ste-Anastasie de Lyster, Lotbinière. Mariée à feu Alcide Demers, ils ont vécu pendant plus de 25 ans à Hartford, Connecticut, États-Unis et ont choisi de vivre leur retraite à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils bien-aimé Ronald A. Demers (Ronnie pour la famille et les amis). Elle était la sœur de feu Simonne. Son départ afflige aussi les enfants de son frère feu Gérard (feu Jeanne-d'Arc Picard): Claude (Huguette Coulombe), Hélène (Pierre-Paul Léger), sa filleule Marie-France (Serge Legendre) et Michèle (Jean Morel). Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Louis Demers (Paulette Tosetti); ainsi que la famille Demers résidents aux États-Unis. L'inhumation des cendres se fera le 19 juin 2020, en présence de sa famille proche, au cimetière de Ste-Anastasie de Lyster. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO (Institut Universitaire en Santé Mentale de Québec) qui était importante au cœur de Lucille et Alcide. Téléphone : 418 663-5155. Site web : fondationcervo.com. La famille vous remercie d'inscrire vos messages de sympathie au site de la Coopérative funéraire des Deux Rives.