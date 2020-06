ROY, Carmen



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Carmen Roy, épouse de feu M. Eddy Boilard. Elle s'est éteinte tout en douceur le 16 mai 2020, à l'âge de 86 ans, à Laval. Elle laisse dans la peine ses enfants: Danielle (Pierre MacKay), Richard (Martine Roy) et Johanne (André Trudel); ses petits-enfants: Alex, Audrey, Sarah, Marie-Pier, Ariane et Jérémie. Elle était la fille de feu Louis Roy et de feu Alida Guay, sœur de feu Alice (feu Albert Brousseau), feu Georges (feu Marie-Rose Bisson), feu Ernest (feu Estelle Campagna), feu Maria (feu Rolland Blais), feu Antonia (feu Aimé Gagnon), feu Rosaire (feu Mariette Chabot), feu Rollande (feu Émile Gourde), Jeanne (feu Bernard Roberge), feu Germaine (feu Noël Gourde), feu Aimé (feu Carmelle Gagné), feu Claire (feu Gérard Gourde), Émilien (feu Rose-Hélène Fillion) et feu Ulysse (Ghislaine Breton). Elle était la belle-sœur de feu Adrienne (feu Lorenzo Boilard), feu Thérèse (feu Alfred Hazen), Adrien (Marie-Marthe Fecteau), feu Fernand (feu Jacqueline Fillion, Lise Laterreur) et feu Lucienne. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille désire remercier Christiane Quevillon, sa dame de compagnie et notre amie, qui a veillé au bien-être de notre maman avec dévouement pendant plusieurs années. La famille remercie aussi le personnel du CHSLD Riviera pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.