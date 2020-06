LEBLANC, Ursule Miville



À la résidence Dumas de St-Pamphile, le 31 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Ursule Miville, épouse de feu Monsieur Fernand Leblanc, fille de feu Monsieur Joseph-Wilfrid Miville- Deschênes et de feu Madame Émilia Miville.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Germaine (feu Pierre Chevalier), Jocelyne (Lucien St-Amant), Germain (Johanne Huard), Suzanne (Hervé St-Amant), Madeleine (Martin Fournier), Martin (Isabelle Bernier), Martine (Marcel St-Amant), Simone (Jocelyn Cloutier), Simon (Josée Chouinard), Roch (Vicky Gaudreau), Claire (Sylvain Lévesque) et Jocelyn (Magali Dubé); ainsi que ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur: Pierrette Blanchet (feu Luc Dechene), ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Leblanc: Fernande (Jean Blanchet), Louise, Claude (Solange Vaillancourt), Pamphile (Lorraine Moreau), Bertrand (Marcelle Avoine), Noëlla, Guy et Jacynthe (Jean-Guy Pelletier); ainsi que tous ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s. Elle était aussi la sœur de: feu Oliva (feu Maria Charland), feu Gertrude (feu Samuel Legros), feu Chrysostome (feu Yvonne Fournier), feu Béatrice (feu Adélard Caron), feu Maria, feu Émilienne (feu Roland Thibault), feu Irène, feu Marie-Blanche (feu Paul-Aimé Couillard), feu Élisabeth (feu Adélard Beaulieu), feu Benoît (feu Pauline Couture) et feu Émile (feu Simone Couture) et la belle-sœur de feu Jacqueline (feu Cléophas Leclerc), feu Jacques (feu Éliane Leblanc), feu Jeanne (feu Pierre Gonthier), feu René et feu Rachel. La famille tient à remercier très sincèrement Madame Dominique Dumas de la Résidence Dumas, Madame Céline Lebel et Monsieur Claude Leblanc de la Résidence Lebel-Leblanc de Ste-Perpétue, les infirmières, Mesdames Nathalie Gauvin et Marie-Claude Lavoie, la préposée aux bénéficiaires, madame Dominique Guillemette, ainsi que tout le personnel de chacune de ces résidences et du CLSC de St-Pamphile, pour leur dévouement et la qualité des soins prodiguées avec amour, empathie et respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Pamphile. La direction a été confiée à la