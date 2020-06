GABOURY, Yolande Robitaille



Au Centre hospitalier de l'Université Laval à Québec, le 11 mars 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Yolande Robitaille, épouse de feu monsieur Félix-Aimé Gaboury, fille de feu Georgette Gosselin et de feu Alexandre Robitaille. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil sa fille Josette (Guy Lamontagne) et son fils Jacques; ses petits-enfants: Kaven (Sophie), Mathieu (Claudia), Maxime (Catherine) et Lucas; ses arrière-petits-enfants: Kylia, Loïc et Lyana; ses sœurs et son frère: feu Jeannine Robitaille (Louis De Gonzague Papillon), feu Marcel (Thérèse Murray) et feu Ginette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél.: 418 682-6387.