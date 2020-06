GRENIER, Élizabeth



Au Manoir Manrèse, le 1er juin 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Élizabeth Grenier, fille de feu dame Élisabeth Grenier et feu monsieur John Grenier. Elle demeurait à Québec, native de Newport en Gaspésie. Elle a travaillé particulièrement à l'école Saint-Mathieu et a terminé sa carrière à l'école l'Arbrisseau.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Thérèse (Paul-Égide), Anita, sœur Annette, feu Mélina (feu Paul Vachon), Angeline (feu Rioux Duguay), Micheline (Joseph) et Lucie (Thomas); ses frères: feu Bertrand, feu Jean-Adélard (Suzanne), feu Nathaniel et feu Gilles; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle laisse également dans le deuil son confident et ami des trente dernières années Marc Fleury, ainsi que ses anciens collègues de travail. Un merci spécial à sa nièce Christine, au personnel du CLSC de Sainte-Foy ainsi que le personnel du Manoir Manrèse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.