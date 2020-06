PAPILLON, Louis-Fernand



À la résidence des Jardins du Haut St-Laurent de St-Augustin-de-Desmaures, le 29 mai 2020, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédé monsieur Louis- Fernand Papillon, époux de feu dame Yvette Lapointe. Il était le fils de feu dame Azélie Forgues et de feu monsieur J. Eudore Papillon.Il laisse dans le deuil ses deux enfants: Rita (Jean-Pierre Ruel) et Serge (Suzanne Alain); ses deux petits-fils: Antoine et Alexandre Papillon; ainsi que son beau-frère Laurent Lapointe et sa cousine Monique Papillon Laneuville. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, spécialement sa grande amie Nicole. Il est allé rejoindre ses frères décédés: Charles Papillon (feu Germaine Roy), Paul Papillon et Jean-François Papillon ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs décédés: Paul Lapointe (feu Carmen Légaré), Thérèse Lapointe (feu Robert Genest), Irène Lapointe, Gérard Lapointe, Camille Lapointe, Jeannine Lapointe (feu Michel Champoux). Vétéran de la 2ième guerre mondiale au sein du Régiment des Fusiliers Mont-Royal, il fut fait prisonnier le 23 juillet 1944, jour de son anniversaire, et ce, durant 10 mois, jusqu'à sa libération le 8 mai 1945. Au personnel des Jardins du Haut Saint- Laurent, nous tenons à vous témoigner toute notre reconnaissance pour les bons soins prodigués à notre père au cours des cinq dernières années et pour votre dévouement auprès des résidents, ainsi qu'au personnel du CIUSS pour leur courage en venant prêter main forte au personnel et pour l'avoir accompagné dans son dernier combat contre la COVID-19. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, ou toute autre fondation de votre choix.