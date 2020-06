LAROCHE, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Fernand Laroche. Il était le fils de feu Marie-Louise Therrien et de feu Herménegilde Laroche. Il était natif de Dosquet. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Rachel (feu Jean Noël), Jeanne-D'Arc, Raymond (Odette Rousseau), André et Adrien (Ginette Rousseau). Il laisse également dans le deuil son amie Jeannine Desharnais et sa filleule Marielle Noël, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Sincères remerciements au personnel de la résidence Jardins Marie-Pier de St- Flavien ainsi qu'au personnel de la résidence Domaine St-Antoine où il a reçu d'excellents soins. En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira ultérieurement pour lui rendre un dernier Hommage.