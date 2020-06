AUDY, Thérèse



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 28 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Thérèse Audy, fille de feu madame Cécile Jackson et de feu monsieur Adolphe Audy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Rolland, Pierrette, feu Jean-Paul, feu Georgette, feu Gérard, feu Monique, Raymonde, feu Jacques, feu Claudette et Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs: Nicole Dion, Jean-Claude Mahous et Céline Marois. Elle manquera également à son filleul Martin Mahous; ainsi qu'à ses nièces: Dominique Mahous, Annie Galichand, Josée Boivin et Marie-Claude Audy; son neveu: Geoffroy Audy; ses amies: Véronique Dumontier, Gilberte Imbeault et Rollande Brousseau; ainsi qu'à plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous voulons remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Antoine (surtout ceux et celles du 4ième étage) où elle a passé les 6 derniers mois de sa vie. Ils ont toujours été très avenants à son égard et nous leur en sommes très reconnaissants.