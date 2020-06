BARON CHEVRIER, Marcelle



Au CHUL, le 13 mai 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Marcelle Baron, épouse de feu monsieur Jean-Paul Chevrier, fille de feu Micheline Côté et de feu Henri Baron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Suzanne Rhéaume), Anne et feu Marc; ses petits-enfants: Geneviève, Kevin et Maude (Olivier Jobin); ses arrière-petits-enfants : Forest, Flavie et Paul; ses nièces: Sylvie (Annick Millette), Marie-Josée (Gerry Krueger) et Suzanne; son cousin René Chartré et sa cousine Denise Côté. Elle était la demi-sœur de Andrée (feu René Paulet), Michel (Andrée Dufour), feu Ghislain, feu Normand et de feu Yves Levesque. Notre famille désire souligner le travail exceptionnel des équipes en gériatrie et des soins palliatifs du CHUL ainsi que les gestionnaires de la Résidence Jazz de Ste-Foy pour leur précieux soutien dans ce moment douloureux. Aux amis de notre mère résidant au Jazz, croyez en nos remerciements chaleureux. Un merci spécial à un bon ami et ancien patron de notre mère, monsieur Jean Gravel. Nous sommes touchés des marques d'amitié pour notre mère et nous vous présentons l'expression de notre reconnaissance émue.