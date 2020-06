ST-ARNEAULT, Gaétane



De Québec, le 10 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Gaétane St- Arneault, épouse de feu Sosthène (Sam) Martel. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Denise Bolduc), Denis (Line Paquet), Ginette (Pierre Bélisle) et feu Michel Martel (Louise Taschereau); ses petits-enfants: Christian, Samuel, Vincent (Mélissa Cloutier), Andrée-Anne, Geneviève (Michael Barbaso Raposo), Joannie (Marc-Gabriel Laverrière) et ses petits-enfants par alliance, des neveux, des nièces et autres parents et ami(e)s. L'inhumation des cendres a eu lieu au cimetière paroissial de l'Ancienne-Lorette, le samedi 30 mai en présence de sa famille.