FOURNIER, Lise



Au CHSLD Jardins du Haut St-Laurent, le 1 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Lise Fournier, fille de feu madame Germaine Têtu et de feu monsieur Ludger Fournier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: feu Janine (feu Guy Labrecque), feu Pierrette (feu Jean-Claude Vachon), feu Denis et Yolande (feu Gaston Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Jardins du Haut St-Laurent pour la qualité des soins prodigués, leur grande humanité et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc). Téléphone: 418 656-4999. Courriel: info@fondation-iucpq.org. Site web: www.fondation-iucpq.org.