BEAUPRÉ, Jeannine Bilodeau



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Bilodeau, épouse de feu monsieur Eugène Beaupré, survenu à l'hôpital du Saint-Sacrement, Québec, le 28 mai 2020, à l'âge de 90 ans. Née à St-Ferréol-les-Neiges, le 16 janvier 1930, elle était la fille de feu dame Marie-Anne Fortier et de feu monsieur Philippe Bilodeau. Elle demeurait à Québec. Étant donné les circonstances actuelles, les cendres seront déposées au cimetière de St-Ferréol-les-Neiges à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gérald, François (Lorraine), Danièle, André; ses petits-enfants: Nathalie, Rachel, Catherine, Rebecca, Gabrielle, William; ses arrière-petits-enfants: Lucas, Matthew, Guillaume; sa filleule Geneviève; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Philippe (Violette Raymond), feu Roger (Aline Thomassin), Jeanne D'Arc (Raymond Drouin), feu Léonce, Irène, Rose-Aimée (Gérard Lahaie), feu Paul-Émile (Aline Racine), Gérard (Mariette Thomassin), Jean- Claude; de la famille Beaupré: feu Joseph (Annette), feu Philippe (Denise), feu Edmond (Eva), feu Maurice (Margaret), feu Léo (Blanche), feu Alphonse (Kay), feu Paul, Odile (Odon), Soeur Marie, Jeanne, feu Jeannette (Roland), feu Marguerite, Yvonne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre deux de ses enfants chéris, ses fils Serge et Régent. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Coeliaque Québec. Site: www.fqmc.org/don. Les funérailles sont sous la direction de