FRADETTE, Clémence



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 1er juin 2020, à l'âge de 61 ans est décédée accidentellement madame Clémence Fradette, fille de feu Albert Fradette et de feu Madeleine Dubreuil. Elle demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Edith (André Beaudoin), feu Germain, André (Sylvie Dinel), Clément (Francine Brochu), feu Benoit, Lucie (Laurent Picard), Louis (Gisèle Langlois), Michel (Manon Fradette), François, Nathalie (André Roy) et Patricia (Stéphane Bolduc); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Fradette a été confiée à la