BÉLANGER, Odette



À son domicile, le 3 juin 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Odette Bélanger, épouse de monsieur Antonio Couillard. Elle était la fille de feu dame Rita Morin et de feu monsieur Léonard Bélanger. Elle demeurait à Saint-Marcel-de-L'Islet. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses filles: Christine (Serge Boutin), Marie-Claude (René Thibault) et Maryse (Carl Dionne). Elle était aussi la mère de feu Pascal (Manon Côté). Elle laisse également ses 12 petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Francine (Marcel Leblanc), Christian (Jeanne Couillard), Gervais (Martine Bélanger), Sylvain (Sylvie Berthiaume), Lise (Michel Bélanger), Clémence, Yolande (Carl Gaulin); de la famille Couillard: Rose-Hélène (Marcel Boucher), Marie-Berthe (feu Germain Morin), Jeannine (Pamphile Pelletier), Gisèle, Marguerite (André Bélanger), Clémence (Réjean Boucher), Marcel (Lucille Morin), Jeanne (Christian Bélanger), Gérard, Yves (Carole St-Hilaire), Réjean (Brigitte Bériault). Sont aussi affectés pas son départ, ses amis très chers, France et Jean-Pierre ainsi que leurs enfants, plusieurs oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dre Michelle Boulanger, ainsi qu'à Hélène, Marie-Claude et Ann-Pier, infirmières du Service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/ ou à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Marcel-de-L'Islet. Une messe en sa mémoire sera célébrée ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire