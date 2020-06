DÉRY, Raymond



À l'Hôpital Général de Québec, le 28 mai 2020, à l'âge de 87 ans et 11 mois est décédé monsieur Raymond Déry, époux de madame Lorraine Paradis, fils de feu Éliosa Shank et de feu Albert Déry. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Patrice (Sonia Barrette), Daniel (Josée Drouin) et François (Lyne Montambault); ses petites-filles : Andrée-Ann et Alexandra Déry (Gabriel Gagnon-Goyette), Laurence (Gabriel Lebrun) et feu Maude Barette Déry; ses arrière-petits-enfants : Lily-Ann Gagnon et Alexis Lebrun; ses frères et ses sœurs : René (Gabrielle Ampleman), Ghislaine (feu Raymond Bédard), Georgette (feu Jean-Marc Villeneuve), Denise (René Vaillancourt), André (Ginette Paré) et Murielle (François Rodrigue); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Fleurette (feu Émilien Vézina), feu Lucien (Marie-Berthe Bouchard), feu Eddy, feu Simone, feu Raymonde, feu Lucille, feu Gilles, feu Roger et de feu Robert. Il était également le beau-frère de feu Marc Paradis (Lise Loupret) et de feu Roger Paradis (Claudette Bouchard). Sincères remerciements au personnel de l'îlot prothétique de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.