Boursiers de la FAEQ

Malgré la distanciation sociale qui persiste, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) continue d’appuyer les étudiants-athlètes et de leur offrir, plus que jamais, des services d’accompagnement ainsi que des bourses. La 11e remise du Programme de bourses La Capitale au sein de la FAEQ s’est d’ailleurs tenue virtuellement le 3 juin dernier alors que 80 000$ ont été remis par La Capitale à 21 étudiants-athlètes. Parmi ceux-ci, notons des athlètes de la grande région de Québec: Louis-David Chalifoux, de Québec, ski acrobatique (bosses); Thierry Ferland, de Lévis, patinage artistique (couple); Christopher Fiola, qui étudie à l’Université Laval, patinage de vitesse (longue piste); Lori-Ann Matte, de Lévis, patinage artistique (couple); et, sur la photo, Andréanne Langlois, de Lac-Beauport, en canoë-kayak de vitesse.

J’ai été peiné d’apprendre le décès d’Alfred Chouinard (photo), survenu à l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, à Québec, le 1er juin dernier, à l'âge de 92 ans et 10 mois. M. Chouinard a été longtemps le professionnel de golf en titre au club de golf Alpin à Sainte-Brigitte-de-Laval avant de laisser sa place à sa fille Anne Chouinard en 1994 (jusqu’en 1998). M. Chouinard fut aussi un fier compétiteur à une certaine époque remportant à deux reprises le Duc de Kent au Royal Québec, en 1956 et 1958. Je me souviens encore de la conversation que nous avions eue, Fred et moi, il y a une quarantaine d’années alors que je m’interrogeais sur mon orientation golfique (droitier ou gaucher). «Tu as commencé gaucher, Pierre, restes gaucher», m’avait-il conseillé. En raison des circonstances particulières (COVID-19), la date de la cérémonie funéraire sera déterminée plus tard. Monsieur Chouinard laisse dans le deuil, entre autres ses deux enfants: Luc (Sylvie Dulac) et Anne (Kent Hudson). (Photo Alfred Chouinard golf)

Le jour J

En souvenir. Le 6 juin 1944. Opération Overlord: le jour J commence alors que les 156 000 hommes du Corps expéditionnaire allié débarquent en Normandie, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale

Anniversaires

André Raymond (photo), cofondateur et directeur général du club de golf la Tempête, 56 ans... Julie Perreault, comédienne, actrice et photographe, 44 ans... Bernard Drainville, journaliste et animateur radio, 57 ans... Stéphane Ouellet, ex-boxeur professionnel, 49 ans... François Avard, auteur de téléséries, 52 ans... Pierrette Robitaille, comédienne et actrice, 70 ans... Jean-Claude Lord, réalisateur et scénariste de cinéma, 77 ans... Ed Giacomin, gardien de but (1966-76: Rangers-Red Wings), 81 ans.

Disparus

Le 6 juin 2019. Malcolm Rebennack Jr. (photo), 77 ans, mieux connu sous son nom de scène, Dr. John, chanteur et compositeur américain... 2018. Red Schoendienst (photo), 95 ans, joueur américain de baseball qui a évolué avec Saint-Louis, les Giants de New York et Milwaukee entre 1945 et 63, et élu en 1989 au Temple de la renommée du baseball... 2018. David McFadden, 77 ans, poète et écrivain canadien... 2017. Alphonse Lemay, 88 ans, père de la chanteuse Lynda Lemay... 2016. Peter Shaffer, 90 ans, dramaturge britannique... 2012. Vladimir Krutov, 52 ans, membre du célèbre trio KLM (Krutov, Larionov et Makarov)... 2010. Roland Chenail, 89 ans, comédien québécois... 2009. Anne-Catherine Nourcy, 29 ans, directrice de Nourcy Pâtissier Traiteur de Québec... 2009. Michel Bédard, 45 ans, entraîneur des Diablos de Donnaconna/Pont-Rouge pee-wee... 1968. Robert Kennedy, 42 ans, sénateur américain.