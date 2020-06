MILLER, Jeanne D'Arc Gauvin



À Québec, le 28 mai 2020, à l'âge de 80 ans, de la Covid-19 est décédée Mme Jeanne d'Arc Gauvin épouse de M. Richard Miller. Elle était la fille de feu Juliette Lemay et de feu J. Adolphe Gauvin.En raison de la pandémie, les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité. Jeanne sera incinérée et ses cendres reposeront auprès de celles de son fils Alain. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Joanne (Mario Royer) et sa petite-fille adorée Mélissa Royer; ses sœurs et leurs époux : Thérèse Gauvin (Léo Beaudet), Édith Gauvin (Pierre Moisan), Louise Gauvin (Jacques Lafrance), Denise Gauvin (Claude Régnière); ses belles-sœurs et ses beaux-frères : Denise Miller (Jean-René Comeau), François Miller (Andrée-Anne Lavoie), Marie Miller (Jules Masson Lussier), Michèle Miller (Pierre Vadeboncoeur), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 1450, rue City Councillors, bureau 790, Montréal (Québec) H3A 2E6, téléphone : 1-514-849-7591, https://scleroseenplaques.ca/aidez-nous, ou toute autre fondation de votre choix.Au personnel des Jardins du Haut Saint-Laurent, nous tenons à vous témoigner toute notre reconnaissance pour l'aide apportée au cours de ces deux dernières années. Dans les moments plus difficiles, vous chantiez avec elle et, par miracle, sa voix se faisait entendre à nouveau. Conservez ce trésor d'humanité qui vous habite malgré l'épreuve actuelle.À la Claire Fontaine, répertoire de la Bonne ChansonAu personnel du CIUSSS et des Jardins qui a permis un départ tout en douceur, merci du fond du cœur.