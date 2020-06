LEMAY, Gemma



Au Centre hospitalier Universitaire de Québec (CHUL), le 27 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Gemma Lemay, épouse de feu monsieur Gérard Pilote, fille de feu madame Béatrice Guimond et de feu monsieur Victorien Lemay. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Jean-Roch Huot), Sylvain (Solange Cyr), Christian (Céline Bélanger) et Régis; ses petits-enfants: Martin, Jean-François, Marie-Lyne, Isabelle, Chantal, Claude, Mathieu, Marie-Hélène, Jessica et Joanie; ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Emmy, Vincent, Léa, Alex et Léo; ses frères et soeurs: feu Raymond (Annette), Gilles (feu Simone), Michel (Germaine), Léo (Noëlla), feu Loïs, Jean-Yves (Claire), feu Georges, Margot (Jean), Jacques (Ghislaine), Ghislain (Martine), Jules (Dolorès) et Julien (Lucie); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Léonce (Françoise), Richard (Marie-Ange) et Viateur (Connie); ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s