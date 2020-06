Christopher Tanev avec les Canucks pour y rester

Le défenseur Christopher Tanev ne veut pas quitter les Canucks de Vancouver.

C’est ce qu’a affirmé l’athlète de 30 ans qui deviendra joueur autonome sans compensation après la conclusion de la saison 2019-2020 au réseau Sportsnet, vendredi.

«Je suis ici depuis 10 ans maintenant et j'ai adoré chaque instant, a-t-il dit. La confiance règne entre moi, la direction de l'équipe et le groupe de propriétaires, ce qui a été exceptionnel pour moi. Que ce soit un contrat d'un an ou de plusieurs saisons, j'aimerais passer toute ma carrière ici. On ne sait pas ce qui va se produire, mais j'adore ça ici et je veux y demeurer.»

Embauché par les Canucks comme joueur autonome en 2010, Tanev a amassé 22 buts et 96 mentions d’aide pour 118 points en 514 matchs dans la Ligue nationale. Cette saison, il a obtenu 20 points en 69 parties et a été utilisé un peu moins de 20 minutes en moyenne par rencontre.

Un mentor pour Hughes

Le natif de Toronto n’est pas le seul qui désire le voir porter l’uniforme des Canucks dans le futur. En effet, le directeur général de Vancouver Jim Benning apprécie l’impact qu’il a sur le jeune arrière Quinn Hughes.

«Il y a des joueurs qui aident les autres, et Chris Tanev est l'un d'entre eux, a exprimé le DG. J'aimerais trouver une façon de ramener Chris, car je pense qu'il est un bon leader et nos jeunes joueurs s'inspirent de lui. Il a été un excellent mentor pour Quinn Hughes. Sur la glace, ils ont bien joué ensemble. Je pense qu'ils se sont aidés l'un et l'autre.»