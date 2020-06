Comment me pardonner?

Je suis une endeuillée de la COVID-19 qui m’a ravi ma mère qui résidait en Maison de retraite. Fille unique, je n’aurais jamais dû la placer dans un endroit pareil. Mais j’avais cru bien faire quand, face à son déclin mental, on m’avait conseillé de la placer pour son bien-être et sa sécurité.

J’ai deux ados et un conjoint qui travaille beaucoup. Ma mère, qui vivait seule dans sa maison depuis le décès de papa, a commencé à montrer des signes de désordre mental. Légers d’abord, ils sont allés en s’accentuant jusqu’à ce qu’avec mon conjoint on décide de l’emmener chez nous.

Ça a pris quelques mois pour la décider de mettre sa maison en vente, deux mois pour la vendre, quelques semaines pour la vider ainsi que de procéder au déménagement. Quand elle est arrivée, elle avait encore pas mal de bons moments de lucidité. On l’avait installée le plus confortablement qu’on pouvait, mais il est certain qu’avec deux presque ados dans les parages, son espace de solitude était restreint.

Après deux ans, c’est devenu plus difficile. Ma mère ayant toujours eu une vie de princesse, dans ses moments de complète lucidité, elle râlait beaucoup. Puis il a fallu engager quelqu’un pour s’en occuper le jour quand mon mari et moi étions au travail. Puis pour plus longtemps encore, quand son état a poursuivi sa dégradation. Peu à peu au cours de la troisième année, il a fallu se rendre à l’évidence qu’on ne pouvait plus continuer à la garder avec nous. Bien qu’il soit trop tard pour y penser, avoir su, je n’aurais jamais dû me séparer d’elle.

Toujours est-il que j’ai fini par poser le geste que je me reproche amèrement : je l’ai placée. Dans une belle résidence certes, mais dans ce qui allait devenir son mouroir. Malgré d’excellents soins, ma mère a contracté la bête et elle en est morte.

Depuis, je ne cesse de culpabiliser. Je m’en veux à mort et je me dis que si elle avait été à la maison elle serait encore en vie. Mon mari est tanné de m’entendre revenir sans fin là-dessus. Mais on dirait que je n’ai pas fini de déverser ma peine et ma culpabilité. Pourquoi a-t-elle été une des rares à mourir de ça dans son centre ? Est-ce que c’est ma punition pour l’avoir placée là ? Aidez-moi à voir clair !

Obsédée par la triste fin de ma mère

Il va falloir aller à la source de ce sentiment de culpabilité qui vous obsède, pour parvenir à faire un deuil serein, sinon vous n’allez pas vous en sortir. Vous n’êtes aucunement responsable du décès de votre mère. N’avez-vous pas lu que le coronavirus frappe sans discrimination sur tout ce qui se trouve sur son chemin ? Votre mère l’était sur son chemin, c’est tout.

Enlevez-vous de la tête que certaines forces occultes auraient pu la viser, elle en particulier, pour vous atteindre vous. Revenez à la raison. Comme l’a dit le premier ministre Legault « On ne pourra pas sauver tout le monde ». Et malheureusement, à cette loterie, votre mère a tiré, par hasard, la mauvaise carte.

Tout le monde sait à quel point il est épuisant de s’occuper, jusqu’à la résolution finale, d’une personne atteinte d’un désordre cognitif. Jetez un œil sur la situation mondiale à ce propos, et vous constaterez, même si ça n’enlève rien à votre peine, qu’elle est une parmi des milliers. Et les milliers de filles et de garçons de par le monde qui ont placé, comme vous, un parent victime de la pandémie, sont eux-mêmes, comme vous, victimes d’un malheureux hasard, mais certainement pas coupables.

Il est important de consulter pour vous libérer l’esprit. Si ce n’est pas en cabinet privé, faites-le au moins par un processus de suivi de deuil. Mettez vos énergies dans la recherche de la paix du cœur.