FISET SAMSON, Colette



À Québec, au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 31 mai 2020, à l'âge de 85 ans, supportée par l'amour de ses enfants et petits-enfants, est décédé madame Colette Fiset Samson, épouse de feu Marcel Samson, fille de feu Madame Yvonne Bourget et de feu Monsieur Adjutor Fiset. Elle demeurait à Charlesbourg.Outre son époux, feu Marcel Samson, elle laisse dans le deuil ses tendres enfants: Denys, Jean (Lise Delisle), Jacques (Sylvie Genois), Marc (Chantal Goulet) et Nathalie (Réjean Raby); ses petits-enfants: Audrey, Laurie, Sarah, Catherine, Elymaud, Sébastien, Maelia, Justin, Claudia, Vincent, Sophianne et Mandie; ses arrière-petits-enfants: Eliot, Olivia, Emile, Henri et Camille; ses frères et sœurs: feu Maurice (feu Denise Sansfaçon), feu Pauline (feu Antonio Brindamour), feu Rolande (feu Jean-Marie Drapeau), feu Philippe, feu Françoise (feu Charles-Eugène Maheux), Jacqueline (feu Albert Gagné), feu Jules (Gabrielle Bouchard), feu Jean-Charles (Louise Boies), feu Marthe (feu Dominic Cordiano), feu Jeannine, Marcel (Emily Kilganon), Georgette (feu Marcel Trudel), Denise (Denis Champagne) et feu Louise (Alain Légaré); son beau-frère Jean-Marc Samson, ses belles-sœurs: feu Marie, feu Denise (feu Gilles Beaulieu) et feu Jacqueline (feu Roch Poliquin); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Charlesbourg pour l'amour, l'attention et les bons soins prodigués à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, 312-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.