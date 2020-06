MARQUIS, Jacqueline



Au CHSLD de l'Hôpital-Général de Québec, le 30 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée de la Covid-19 dame Jacqueline Marquis, fille de feu dame Jeanne Santerre et de feu monsieur Adrien Marquis. Elle demeurait à Québec.Originaire de St-Philippe-de-Néri, elle demeurait à Québec. Infirmière de profession, elle a principalement œuvré à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (Hôpital Robert- Giffard). Elle laisse dans le deuil ses frères: Jacques (Pierrette Parent) et Jean (Florence Gagnon); ses sœurs: Adrienne et Janine; ses chers neveux et sa nièce: André Marquis (Sylvie Leblanc) et leurs enfants Daphné, Anne- Florence et Charlotte, François Fernandez, Richard Marquis et ses enfants Juliane et Thomas, Philippe Marquis (Manon St-Onge) et leurs enfants Zoé et Félix ainsi qu'Annie Fernandez. Elle laisse également dans le deuil des cousins, cousines et ami(e)s de longue date. Tous se rappellent de sa générosité légendaire et chacun occupait une place de choix dans son cœur. La famille tient à remercier la Docteur Elizabeth Côté ainsi que le personnel de l'Hôpital-Général de Québec pour les bons soins prodigués et l'accompagnement des derniers moments en cette période de pandémie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (QC), G1K 6M7, Tél.: (418) 524-2626, www.gilleskegle.org.