Desjardins: les Fonds et Portefeuilles SociéTerre sans pétrolières

LÉVIS | Le Mouvement Desjardins a annoncé samedi que ses 17 Fonds et Portefeuilles SociéTerre sont désormais 100% sans pétrolières et pipelines.

Conséquemment, l’exposition de ces produits d’investissement à des producteurs et à des transporteurs spécialisés en énergies fossiles est passée de 5% à 0%.

«Ce changement représente un pas de plus vers la transition énergétique pour SociéTerre et s’inscrit dans une volonté de poursuivre les efforts du Mouvement Desjardins pour assumer un leadership vers une économie sobre en carbone, a-t-on indiqué. Il permet également aux investisseurs qui souhaitent s’engager davantage d’avoir un produit qui répond mieux à leurs attentes évolutives.»

L’annonce du Mouvement Desjardins survient alors que se termine dimanche la toute première Semaine virtuelle de l’environnement au Canada. Rappelons que le 5 juin est la Journée mondiale de l’environnement et, cette année, Montréal a été choisie comme ville hôte pour l’Amérique du Nord.

Pour sa part, le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, a soutenu que «depuis près de 30 ans, Desjardins demeure l’un des acteurs les plus engagés au pays dans la promotion et l’avancement de l’investissement responsable».