MORIN, Maxime



À son domicile, le 28 mai 2020, à l'âge de 35 ans, est décédé monsieur Maxime Morin, fil de de feu madame Suzanne Lalonde Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Ann-Rika Boucher-Morin, sa conjointe Marie-Joëlle Boucher; son frère Pascal Morin (Julie Tessier); ses sœurs: Suzie St-Amour et Annie St-Amour; ses cousines: Véronique Guay et Isabelle Lalonde, la mère de sa conjointe Marcia Boucher; la sœur de sa conjointe Chloé Lachance (Loïc Genest; la grand-mère de sa conjointe et amie chère Denise Boucher; l'oncle de sa conjointe Jean Boucher; le parrain de sa conjointe Mario Boucher; des personnes chères à son cœur Danny Vaudry, Patrick Auclair (Barbara Vaillancourt), Johanne Perreault (Daniel Richer); il laisse aussi plusieurs autres amis: Michaël Riverin, Patrick Dufour, Vincent Dufour, Richard Odette, Yves Roy, Ibraham Darwish, Marc Fraser, Mathieu Perreault Bemeur, Richard-Nicholas Perreault, Jocelyne Daoust, Cindy Devost, Ming Fong, Kim Cardinal, Francis Maillette, Yougi Frank, Jonathan Wolfe, Danny Freire et Linda Coulombe.