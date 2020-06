[EN DIRECT SAMEDI 6 JUIN] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Le nouveau coronavirus a fait plus de 395 000 morts dans le monde, alors que plus de 6 750 000 de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

• À lire aussi: Voici ce qui est ouvert ou fermé, permis ou interdit

Ne manquez rien des derniers développements de la pandémie de COVID-19 au pays et dans le monde.

DERNIER BILAN | 7h

AU MONDE

Cas confirmés: 6 759 210

Morts: 395 331

AU PAYS

Cas confirmés: 94 335

Morts: 7703

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 52 398

Morts: 4935

AUX ÉTATS-UNIS

Cas confirmés: 1 897 838

Morts: 109 143

TOUTES LES NOUVELLES DU VENDREDI 5 JUIN

7h | Onze résidences sous le radar durement frappées par la COVID

Pendant que tous les regards étaient tournés vers les CHSLD, 11 ressources intermédiaires québécoises, ces établissements qui accueillent des patients plus autonomes, ont dénombré chacune plus d’une dizaine de morts de la COVID-19 en leurs murs, révèle une compilation effectuée par notre Bureau d’enquête.

Photo Pierre-Paul Poulin

6h | [EN 5 MINUTES] Pas de virus dans la ventilation

5h | Le quiz du bon déconfiné

Connaissez-vous bien ces consignes qui s’appliquent au déconfinement? Le Journal met vos connaissances à l’épreuve avec le quiz du bon déconfiné.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

3h55 | À 9 ans, il invente une machine contre les contaminations au coronavirus

Un Kenyan de 9 ans a inventé une machine pour se laver les mains sans risques de contaminations au coronavirus.