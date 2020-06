MOISAN, Germaine



A la Villa Montcalm, le 2 juin 2020, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Germaine Moisan, épouse de feu monsieur Eugène Bilodeau, fille de feu madame Alma Laperrière et de feu monsieur Adélard Moisan. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Sylvie Dufresne), Sylvie (Guy Royer) et Alain (Josée Lachance); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Alexandra, Vanessa, Allan, David, Félix et Nathan. À la demande de la défunte il n'y aura pas de funérailles. La famille adresse de sincères remerciements à l'ensemble du personnel de la Villa Montcalm pour la qualité de leurs soins empreints de chaleur humaine.