ROY PLANTE, Thérèse



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 1er juin 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Thérèse Roy, épouse de feu monsieur Jean Plante, fille de feu Eva Blais et de feu Ovide Roy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Nicole (Jean Garneau) et Josée (Jean Boisvert); ses petits-enfants: Frédéric, Annie, Andréa et Maude; ses arrière-petits- enfants: Nicolas, Raphaël et Kellya; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Eva (feu Laurent Lessard) et de feu Lorraine (feu Émile Carrier). Un remerciement particulier au personnel soignant du quatrième étage et des soins palliatifs du premier étage du Centre d'hébergement Saint-Augustin à Beauport pour leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.