COUTURE, Pierre

À l'IUCPQ Hôpital Laval de Québec, le 30 mai 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé subitement monsieur Pierre Couture, époux de madame Sylvie Zuchowski, fils de feu Fernand Couture et de feu Jeannine Ledoux. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Joël (Véronique Allen), Olivier (Rosemarie Gagnon) et Antoni (Marylène Mercier); ses petits-enfants: Laurence et Ève, Naomie, Louis (leur mère Anick Beaudoin), Léon et Marius, Rose, Jeanne et Élio. Il laisse également dans le deuil son frère Réjean (Mariane Bourque) et leurs enfants Charles (son filleul) et Marie-Andrée ainsi que sa tante Ginette Ledoux. De la famille Zuchowski, il était le beau-frère de: Sr Marjolaine, France (Ginette Duchêne), Céline (feu Jacques Boisvert), Michel (Johanne Robidoux), Gaétane (Yves Fontaine), Jean (Christiane Frigault), Daniel (Céline Chartier), feu Josée et Stéphane (Louise Richer). Il laisse aussi dans le deuil ses filleuls: Stéphane Léger, Dimitri Zuchowski et Antoine Zuchowski; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches 100, rue Mgr Ignace-Bourget Lévis (Québec) G6V 2Y9. Tél : 418-837-1930 poste 2445. Monsieur Couture a été confié pour crémation à la