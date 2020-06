Gala Québec Cinéma: l’année des femmes

Après s’être illustrées sur nos écrans et dans les festivals internationaux en 2019, les réalisatrices québécoises brilleront de nouveau mercredi soir, à la prochaine édition du Gala Québec Cinéma, où elles ont obtenu un nombre record de nominations. Une reconnaissance qu’elles n’ont pas volée, clament-elles.

Les mesures gouvernementales pour atteindre la parité hommes-femmes dans le milieu du cinéma semblent avoir déjà porté leurs fruits : dans la dernière année, plusieurs longs métrages québécois réalisés par des femmes ont pris l’affiche. Et ce sont ces mêmes films qui ont obtenu le plus de nominations à l’édition 2020 du Gala Québec Cinéma.

Pas moins de six des sept longs métrages nommés pour l’Iris du meilleur film ont été réalisés par des femmes. Et trois de ces cinéastes sont en lice pour le prix de la meilleure réalisation.

C’est le drame Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, qui a obtenu le plus de nominations, soit treize. La comédie dramatique La femme de mon frère, de Monia Chokri, suit avec onze citations. Les films Antigone de Sophie Deraspe et Kuessipan de Myriam Verreault ont aussi fait belle figure avec respectivement huit et sept nominations.

Pour les réalisatrices en nomination, cette liste de finalistes reflète très bien la dernière année du cinéma québécois.

« Je n’ai pas l’impression que ç’a été manigancé pour répondre à l’air du temps, parce que ce sont tous des films qui ont eu du succès dans les festivals et dans les salles en 2019 », observe la réalisatrice de Jeune Juliette, Anne Émond.

« C’est sûr que les nouvelles mesures [de parité] ont fait en sorte qu’il y a eu plus de films réalisés par des femmes dans la dernière année. Mais je pense qu’il y a aussi une part de magie et de coïncidence là-dedans. »

La cinéaste Myriam Verreault (Kuessipan) rappelle que plusieurs de ses collègues féminines nommées cette année travaillaient déjà comme réalisatrices bien avant que les mesures de parité ne soient instaurées :

« Pour moi, 2019 n’est pas juste l’année où il y a eu plusieurs films réalisés par des femmes. C’est aussi l’année où on a prouvé qu’on était capables. S’il y a des gens qui craignaient que la qualité des films baisse avec les mesures de parité, on leur a cloué le bec dans la dernière année. »

Diversité de genres

Lassée d’entendre parler du débat sur la parité, Monia Chokri (La femme de mon frère) préfère souligner la variété des films qui ont été nommés cette année :

« Au-delà du fait qu’il y a beaucoup de femmes en nomination cette année, c’est ce qui m’excite le plus, c’est qu’on retrouve désormais au Québec une grande diversité des genres », observe la réalisatrice qui a obtenu un prix coup de cœur du jury Un certain regard, au Festival de Cannes, l’an passé.

« On fait des comédies, des drames, des films de genre. On a des ambitions cinématographiques. Et tous nos styles sont très différents d’un cinéaste à l’autre. Entre Sophie Deraspe, Anne Émond, Xavier Dolan et moi, on ne fait pas du tout le même type de cinéma. »

Chose certaine, les réalisatrices n’auront pas l’occasion de célébrer ensemble cette année de cinéma québécois très féminine. En raison de la pandémie, le gala sera présenté en ligne et surtout sans public.

« C’est sûr qu’on aurait aimé célébrer tous ensemble. Mais c’est un contexte particulier et il faut vivre avec », a conclu Louise Archambault, qui a obtenu des nominations pour deux de ses films, Il pleuvait des oiseaux et Merci pour tout.

Le Gala Québec Cinéma sera présenté le mercredi 10 juin à compter de 19 h.

Nos choix et prédictions

♥ = Choix

★ = Prédiction

Meilleur film

Antigone ★

Fabuleuses

La femme de mon frère

Il pleuvait des oiseaux

Jeune Juliette

Kuessipan ♥

Mafia Inc

Meilleur premier film

Mad Dog Labine

Sympathie pour le diable ★ ♥

Le vingtième siècle

Meilleure réalisation

Monia Chokri - La femme de mon frère

Guillaume de Fontenay - Sympathie pour le diable

Sophie Deraspe - Antigone ★ ♥

Matthew Rankin - Le vingtième siècle

Myriam Verreault - Kuessipan

Meilleur scénario

Louise Archambault - Il pleuvait des oiseaux

Jean Barbe, Guillaume de Fontenay et Guillaume Vigneault – Sympathie pour le diable

Sophie Deraspe – Antigone ★

Anne Émond – Jeune Juliette

Naomi Fontaine et Myriam Verreault – Kuessipan ♥

Meilleure actrice

Anne-Élisabeth Bossé – La femme de mon frère

Anne Dorval – 14 jours, 12 nuits

Léane Labrèche-Dor – Le rire

Andrée Lachapelle – Il pleuvait des oiseaux ★ ♥

Noémie O’Farrell – Fabuleuses

Meilleur acteur

Robin Aubert – Jeune Juliette

Marc-André Grondin – Mafia Inc ★

Patrick Hivon – La femme de mon frère

Niels Schneider – Sympathie pour le diable

Gilbert Sicotte – Il pleuvait des oiseaux ♥

Meilleure actrice de soutien

Micheline Bernard – Matthias et Maxime ♥

Juliette Gosselin – Fabuleuses

Micheline Lanctôt – Le rire ★

Eve Landry – Il pleuvait des oiseaux

Geneviève Schmidt – Menteur

Meilleur acteur de soutien

Robin Aubert – Merci pour tout

Sergio Castellitto – Mafia Inc ♥

Pier-Luc Funk – Matthias et Maxime

Sasson Gabai – La femme de mon frère

Rémy Girard – Il pleuvait des oiseaux ★

Révélation de l’année

Catherine Chabot – Menteur

Sharon Fontaine-Ishpatao – Kuessipan

Alexane Jamieson – Jeune Juliette

Nahéma Ricci – Antigone ★ ♥

Lilou Roy-Lanouette- Jouliks

Meilleure direction de la photographie

Yves Bélanger – 14 jours 12 nuits

Nicola Canniccioni – Kuessipan

Josée Deshaies – La femme de mon frère

Mathieu Laverdière – Il pleuvait des oiseaux

André Turpin – Matthias et Maxime ★ ♥

Un gala sur le sofa

N’eût été la COVID-19, le Gala Québec Cinéma aurait eu lieu sous sa forme habituelle demain soir, avec public et tapis rouge. Mais pandémie oblige, c’est dans une formule réinventée et surtout adaptée aux contraintes de la crise actuelle que la remise de prix sera présentée mercredi soir.

Ce gala « en mode confinement » se déroulera en deux temps : une première partie animée par Élise Guilbault, Guillaume Lambert et Mani Soleymanlou qui sera diffusée en ligne sur les plateformes de Radio-Canada et d’ARTV à compter de 19 h.

Puis, à 21 h, la fête se poursuivra avec l’animateur Jean-Philippe Wauthier pour une édition spéciale de son émission Bonsoir Bonsoir ! pendant laquelle les quatre Prix Iris qui n’ont pas été remis lors du gala en ligne – ceux du meilleur film, de la meilleure actrice, du meilleur acteur et le Prix du public – seront décernés.

« Je pense que dans les circonstances, on a réussi à trouver une façon intéressante et dynamique de remettre nos prix », indique la directrice générale de Québec Cinéma, Ségolène Roederer.

« On l’a appelé Gala sur le sofa parce que ça va vraiment être un gala web. Ça ne sera pas un sous-gala télé parce qu’on n’a pas les moyens de faire de la variété. On voulait organiser un gala qui allait nous permettre de valoriser notre cinéma et ses artisans. On a l’impression d’inventer quelque chose de nouveau avec beaucoup de contraintes mais aussi une grande envie de faire quelque chose de bien. »