Globe-trotters en confinement

Habitué d’être dans ses valises, le duo Lydia&Sebastien a vu toutes ses activités à l’étranger s’arrêter momentanément avec l’arrivée de la pandémie. Mais cela n’a pas empêché les deux musiciens québécois de terminer leur mini-album, Traveling Shoes, qui vient de paraître. Le Journal s’est entretenu avec Lydia Ferland et Sébastien Robichaud sur leur confinement des derniers mois, dans les Laurentides.

Votre nouvel album parle beaucoup de voyages. Comment est-ce de le lancer alors qu’on ne peut justement pas voyager ?

Lydia : « C’est un peu agaçant ! (rires) Mais j’espère justement que ça peut faire rêver. »

Sébastien : « Ça permet de s’évader de cette situation. »

Lorsque la pandémie a éclaté, vous avez dû revenir au Québec. Comment s’est passé le confinement ?

Sébastien : « On est dans les Laurentides en ce moment. Tout est un peu sur pause. On avait plein de projets. On devait passer l’été à Ibiza et retourner aussi à Nashville. On était justement à Nashville quand est arrivée cette histoire de COVID. »

Lydia : « En plus, il y avait la plus grosse tornade depuis des années là-bas. On se disait que c’était la fin du monde ! C’était assez intense. »

Sébastien : « On est revenu à la mi-mars et on est allé faire notre quarantaine de 14 jours au petit chalet de mes parents, à Chertsey [près de Joliette]. On en a profité pour terminer l’album. On enregistrait et envoyait nos pistes à Nashville et un gars les mixait à Londres. »

Qu’appréciez-vous de votre situation sédentaire en ce moment ?

Lydia : « On n’est pas habitué ! On a vraiment la bougeotte normalement. Mais on commence à voir les avantages d’être posé à un endroit, de façon un peu plus stable. Et c’est plaisant de ne plus se sentir en jet lag [en décalage horaire] des fois ! »

D’un autre côté, que vous manque-t-il des voyages présentement ?

Sébastien : « Il y a une adrénaline qui est cool. Quand on était à Nashville, c’est une vraie ville de musique avec du live partout. On aimait la drive (énergie). »

Lydia : « On apprend beaucoup de chaque ville. Par exemple, je ne pensais jamais aimer autant Ibiza. C’est un endroit qui nous a tellement inspirés. Ça nous manque un peu. »

Vous avez signé avec l’agence londonienne Burstimo pour ce disque. Comment arrivez-vous à travailler avec eux malgré la pandémie ?

Photo courtoisie

Lydia : « C’est une agence qui est vraiment bonne avec la technologie et les réseaux sociaux. On n’a pas nécessairement besoin d’être là en personne. »

Sébastien : « Ils s’occupent d’approcher les médias et les radios. Je pense qu’on va passer l’été tranquille au Québec. Il y a beaucoup de choses à développer ici. On regarde pour retourner en Europe en septembre. »

Vous avez joué dans une trentaine de pays au cours des six dernières années. Qu’est-ce qui explique votre succès à l’étranger ?

Lydia : « J’ai remarqué que beaucoup de nos influences sont quand même européennes. On écoute beaucoup de musique à travers le monde. »

Sébastien : « Il y a aussi notre folie, je dirais. La musique est universelle. On avait envie d’ouvrir des territoires. Après seulement six mois ensemble, on décidait d’aller jouer dans la rue en France. C’était un peu téméraire de faire ça. Mais on n’a pas d’enfant ni d’hypothèque (rires). De fil en aiguille, on a créé des liens. Là-bas, on a senti qu’il y a un attachement pour les Québécois. »

Vous avez joué de façon intensive au Maroc pendant deux ans. Que s’est-il passé là-bas ?

Lydia : « Tout s’est déclenché avec les gros événements, là-bas. On avait commencé dans un palais. La clientèle était aisée... »

Sébastien : « On a joué pour la Maison Dior, pour le président du Sénégal... Quand tu entres là-dedans, ça devient du bouche-à-oreille. On offrait des spectacles acoustiques avec une atmosphère un peu feutrée, à la Norah Jones. Je pense aussi que ça peut aider, une grande blonde au Maroc (rires). »

Avec tous ces projets étrangers, avez-vous forcément dû délaisser le marché québécois ?

Sébastien : « Pas nécessairement. Notre chanson Quand t’es pas là a été beaucoup jouée en 2016. Sur Spotify, elle compte près de trois millions d’écoutes, avec les remix. C’est quand même beaucoup. Les radios nous ont bien accueillis. Notre mission en ce moment est de mettre un visage. Les gens connaissent les chansons, mais moins le duo. »

Lydia : « Même si on n’était pas là, ç’a toujours été important pour nous de garder le Québec présent. C’est notre bébé... »

Le nouveau mini-album de Lydia&Sebastien, Traveling Shoes, est disponible. Cliquez ici pour les détails.