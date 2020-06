Qui eût cru que le mot « race », banni du vocabulaire au Québec depuis près de 70 ans, utilisé, on s’en souvient, par le chanoine Lionel Groulx pour parler de la race canadienne-française, servirait aujourd’hui pour nous stigmatiser en nous désignant comme des « Blancs » ?

Qui eût cru que l’appellation de « québécois », qui a remplacé celle de « canadien-français » à la fin des années 1960 pour inclure le peuple tout entier, ne serait plus adéquate ? Ce changement de nom permettait de rompre avec le nationalisme ethnique conservateur et catholique pour un nationalisme progressiste, ouvert et laïque. Pour les péquistes dirigés par René Lévesque, être québécois signifiait être citoyen du Québec. Point à la ligne.

Comment cette vision inclusive a-t-elle pu se transformer au fil des décennies pour en arriver à cette rupture évidente de la nation ? Le grand responsable a été Pierre Elliott Trudeau qui a imposé sa vision multiculturelle au Canada.

Amalgame

Rappelons que Trudeau père dans sa jeunesse était un nationaliste ancienne manière avant de se laisser convaincre intellectuellement que tout nationalisme menait à Mussolini et à Hitler. De là à faire l’amalgame entre le nationalisme québécois et le fascisme et le nazisme européens, il n’y avait qu’un pas, que l’ensemble du Canada, dont les anglos et les allophones du Québec et une proportion de francophones, a franchi allègrement.

Le combat des nouvelles minorités, parmi lesquelles se trouvent ceux qui se définissent comme racisés, remet en cause le concept de nation québécoise auquel s’identifie la majorité francophone historiquement blanche jusqu’à nouvel ordre.

Nous sommes donc confinés, c’est le cas de le dire, à notre blanchité. Devant les affirmations raciales des racisés, nous, les Blancs, sommes sans voix. Comment faire la preuve que nous ne sommes pas tous racistes envers nos minorités ethniques et que le racisme historique vécu aux États-Unis ne peut pas être plaqué légitimement sur la réalité canadienne ?

Émancipation

Notre histoire demeure celle d’un petit peuple minoritaire humilié et discriminé au Canada et forcé à lutter pour sa survie. Nés pour un petit pain, malmenés à cause de notre langue, nous avons réussi à nous émanciper du poids de la religion et de la pauvreté. Le racisme existe, certes, mais il n’est pas inscrit dans notre ADN. Des générations d’Haïtiens, par exemple, ont trouvé refuge au Québec dans l’espoir que leurs enfants auraient un meilleur avenir.

Des bavures policières ont existé et existent encore. Elles sont intolérables. Comme le rappelle le chroniqueur du Devoir Christian Rioux, les Français et les Québécois ont fait reconnaître dans le monde le principe de la diversité culturelle. « Ce n’est pas, conclut-il, pour se faire imposer aujourd’hui une seule version de l’histoire. Celle de la guerre des races ! »

Le terme « racisme systémique » est un concept d’exclusion. Le racisme n’est pas un combat entre Noirs et Blancs, c’est une manière de rejeter l’Autre. On pourrait dire que c’est un antihumanisme.

Au Québec, cette cause n’est pas réservée aux seuls Noirs. Ni aux Blancs culpabilisés en mal de rédemption. Cette cause est celle de l’ensemble des Québécois dignes de ce nom.