Le Parc national de la Jacques-Cartier vu du ciel

La vallée de la Jacques-Cartier présente un encaissement de plus de 550 m. Situés sur les plateaux du parc national, lacs d’altitude et vallées profondes aux versants abrupts illustrent bien l’architecture naturelle du massif des Laurentides. Le paysage, à la fois voilé de brume et illuminé d’un faisceau de lumière, est mystérieux et grandiose. C’est exactement les mots qui me viennent en tête lorsque je survole ce paysage avec Claude, mon ami pilote. Nous revenons ici, chaque saison, pour faire la même image et constater l’évolution des lieux. Les coordonnées GPS et l’altitude sont inscrites dans mes notes de terrain. Le défi : repositionner le Cessna dans l’angle parfait. En ce printemps chaud et humide, les turbulences sont violentes et nous chahutent d’un côté comme de l’autre. Avec doigté, Claude joue du palonnier pour corriger la trajectoire en vol lent. Soudainement, j’aperçois le cadra-ge recherché. La vallée est magnifique sous les nuances des verts tendres printaniers !

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : Canon EF 24-70mm f/2.8L USM

Exposition : 1/640s à f/5.6

ISO : 320