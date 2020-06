Le quiz du bon déconfiné

OUI

C'est permis, à condition qu’on le fasse dans une aire du parc équipée de tables à pique-nique et pendant un repas, selon les règlements municipaux. Il faut aussi s’assurer que la consommation est autorisée dans le parc en question, en plus de respecter les règles de distanciation sociale. De plus, la pratique est maintenant légale dans 22 parcs de la Ville de Québec.