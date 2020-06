Les gens seuls, vulnérables en temps de crise

On fait peu de cas des gens qui vivent seuls, pourtant plus susceptibles que quiconque de manger leurs bas ces temps-ci.

Quand on ne peut compter que sur soi-même et sur son unique revenu pour payer l’épicerie, le loyer et les factures, une perte d’emploi revêt un aspect particulièrement dramatique. Il n’y a pas de conjoint pour assurer la continuité des « affaires » familiales.

Vivre seul a beau nous placer en position délicate, cela ne donne pas droit à une attention particulière. On l’a constaté encore ces dernières semaines : on est venu à la rescousse des jeunes, des vieux, des travailleurs, des entrepreneurs, des artistes, des parents, mais jamais on n’a évoqué les personnes seules.

Je ne revendique pas un énième programme d’aide pour les esseulés, les abonnés de Tinder ou les veuves. Je veux seulement signaler que les ménages solos semblent appartenir à une classe invisible au royaume de « la famille », dans ce magma informe qu’on appelle la « classe moyenne ».

Un groupe en croissance

Le nombre de personnes vivant seules ne cesse de s’accroître depuis quelques décennies, pourtant. Au dernier recensement (2016), on en a compté 4 millions au Canada, plus du double d’il y a 35 ans. Ils représentent 14 % de la population, contre 9 % en 1981. Ils composent aujourd’hui le tiers des ménages au Québec.

De plus en plus de gens disent délibérément « non » au concubinage, mais la vie en solitaire reste pour beaucoup un statut imposé, idéalement transitoire, qui peut leur coller dessus longtemps. Ce n’est pas un choix.

Ce ne sont pas les veuves âgées qui font grimper les statistiques, mais les personnes séparées ou divorcées dans la tranche des 35-64 ans. Les ménages solos sont en hausse dans toutes les catégories d’âge, sauf chez les aînés, chez qui on trouve néanmoins le plus grand nombre de gens vivant seuls.

Des personnes vulnérables

Les ménages solos méritent qu’on s’y attarde, car une personne seule est toujours plus vulnérable que si elle vivait avec un conjoint. Non seulement elle n’a pas de partenaire sur lequel s’appuyer en cas de catastrophe, mais il lui sera toujours plus difficile de s’y préparer, à la catastrophe.

Si les couples se montrent incapables d’accumuler assez d’argent pour encaisser un coup dur, imaginez les difficultés à amasser un fonds d’urgence quand on n’a pas la possibilité de partager ses frais de logement et les coûts d’une voiture.

La vie solo coûte plus cher de façon générale (un crédit d’impôt pour personne vivant seule l’atteste). L’économie des biens et des services est ainsi faite qu’elle récompense ceux qui consomment beaucoup, c’est-à-dire les familles. Les formats familiaux des Costco ne s’adressent pas aux gens solitaires ; idem pour les offres « deux pour un » et des forfaits vacances dans le sud.

Solo au royaume de la famille

Même pour les gouvernements, les solos font partie d’une catégorie marginale. Au cours des dernières années, Ottawa et Québec ont fait beaucoup pour augmenter le revenu disponible des ménages. Ils ont certes réduit les impôts, mais ils ont surtout bonifié les mesures de soutien aux familles, par des allocations plus généreuses et des réductions de frais de garderie.

Je suis parfaitement d’accord avec ça, je suis conscient du poids financier (et logistique) qui pèse sur les parents. Quand même, il faut voir comment les présentations des budgets fédéraux et provinciaux, depuis quelques années, peuvent parfois tourner en une sorte de glorification de la famille.

Encore dans la foulée de la crise de la COVID-19, les parents ont vu leur prestation canadienne pour enfant (PCE) bonifier. Ils ont eu droit à 300 $ supplémentaires pour chaque membre de leur progéniture, qu’ils aient ou non perdu leur emploi, avec en prime quelques trémolos du premier ministre, Justin Trudeau, lui-même digne représentant de cette famille canadienne parfaite.

Ne vous méprenez pas, je ne cherche pas à mettre en opposition les « familles » et les « personnes seules ».

Je constate seulement que les unes sont totalement éclipsées par les autres.