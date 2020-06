Ottawa achète deux Challenger 650 à Bombardier Aviation

OTTAWA | Le gouvernement fédéral a annoncé samedi l’acquisition de deux nouveaux avions Challenger 650 de Bombardier Aviation pour remplacer deux Challenger 601 datant des années 1980.

Il s’agit d’une commande de 105 millions $ pour l’avionneur québécois et une rare bonne nouvelle après l’annonce, vendredi, de la suppression de 2500 postes, dont 1500 au Québec.

Ces nouveaux appareils, comme les deux qu’ils remplaceront, sont utilisés par les Forces armées canadiennes (FAC) lors de différentes missions, entraînements et activités de liaison. Ils servent aussi à transporter le premier ministre, la gouverneure générale ainsi que les élus de toutes les formations politiques, comme ce fut le cas pour différentes sessions d’urgence à la Chambre des communes. Ils peuvent aussi servir lors de visites officielles au Canada de membres de la famille royale britannique.

L’un d’eux a servi récemment à transporter une équipe sur le lieu de l’écrasement d’un hélicoptère Cyclone en mer Ionienne, tragédie qui a fait six morts, dont le Québécois Maxime Miron-Morin.

Les deux vieux Challenger 601 «ne répondent plus aux exigences opérationnelles et sont presque désuets en raison des nouvelles règles en vigueur aux États‐Unis et en Europe qui limiteront leur capacité à effectuer des vols internationaux avant la fin de cette année», a-t-on précisé, par communiqué.

Les deux nouveaux avions seront livrés au courant de l’été, et leur pleine capacité opérationnelle devrait être atteinte à l’automne. Ils seront basés à l’Aéroport international d’Ottawa, où leur entretien sera assuré par Transports Canada et leur exploitation par l’Aviation royale canadienne.