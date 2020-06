Stade olympique: plus propice pour accueillir une équipe sportive?

Le Stade olympique sera revampé dans les prochaines années, grâce à l’adoption récente du projet de loi 15, mais ce n’est certainement pas, a priori, pour accueillir une équipe de baseball.

«S'il devait y avoir une garde partagée, à un moment donné, ça pourrait être possible. Mais ce n'est pas dans le plan d'affaires du Parc olympique d'accueillir en résidence permanente une équipe du baseball majeur. Ce n’est vraiment pas dans les cartons», a indiqué la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, dans une entrevue à l’émission JiC, sur les ondes de TVA Sports, vendredi.

Évidemment, la construction d’un stade au bassin Peel demeure l’option privilégiée par les investisseurs visant un retour d’un club de baseball à Montréal.

En offrant un simple exemple, la ministre Proulx a par ailleurs fait savoir que la future gestion du Parc olympique pourrait être plus propice pour accueillir éventuellement une équipe sportive.

«On n’avait pas la possibilité avec la Régie des installations olympiques d’avoir des baux d’une plus grande durée de trois ou de cinq ans. Prenons l’exemple d’une équipe quelconque qui rentrerait à Montréal, au Stade olympique, et où des concessionnaires alimentaires voudraient s’y installer. Avec la nouvelle société, on va pouvoir avoir des baux de 15 ans, de 20 ans pour s’attacher à des partenaires financiers qui vont venir s’installer au Stade olympique.»

La ministre a aussi rappelé qu’une nouvelle toiture allait être posée sur le stade en 2024, ce «qui va permettre d'utiliser notre Stade olympique 365 jours par année, ce qui n'est pas le cas présentement».