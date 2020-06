Un élan pour relancer l’économie

L’économie du Québec est en pause depuis plusieurs semaines pour contrer la crise sanitaire de la COVID-19.

Aucun secteur économique, aucune petite ou grande entreprise ne sont épargnés.

Tranquillement, le déconfinement donne de l’espoir à des entreprises de toutes les régions du Québec.

Malgré l’aide de l’État, les dommages seront considérables : perte de marché, chiffre d’affaires fortement en baisse, productivité en baisse, etc. Or, la majorité des entrepreneurs québécois ont l’âme de la survie.

Nos journalistes ont rencontré plusieurs entrepreneurs d’ici qui ne baissent pas les bras et se retroussent les manches.

Leurs témoignages que vous trouverez dans notre dossier d’aujourd’hui donnent une bonne idée des efforts humains et financiers qui seront nécessaires pour s’en sortir.

Notre chroniqueur Michel Girard a bien titré sa chronique sur cette relance économique : « Au travail maintenant ! »

Et le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon dans une longue entrevue n’hésite pas à dire : « Le monde ne sera plus jamais le même, le Québec non plus. Il faudra agir comme jamais auparavant pour redresser l’économie. »

Bonne lecture !

— Yves Daoust, Directeur Argent

Des manufacturiers lucides mais déterminés

Photo Jean-François Desgagnés

Les mois à venir s’annoncent pavés d’embûches pour 57 % des manufacturiers québécois, qui ne s’attendent pas à un retour à la normale de sitôt, révèle un sondage consulté par Le Journal. Mais partout dans l’économie, des entreprises se retroussent les manches et innovent pour se sortir de la crise.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Au travail maintenant !

Photo Simon Clark

De toutes les provinces canadiennes, c’est au Québec que la pandémie de la COVID-19 a fait le plus de dommages économiques.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Une économie à reconstruire

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L’époque où la CAQ vantait les mérites du libre marché est bel et bien révolue. Face aux difficultés économiques, Québec n’hésitera plus à mettre l’épaule à la roue – et la main à la poche – pour assurer la pérennité des entreprises d’ici.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Accélération dans les technologies liées à la santé

Photo Jean-François Desgagnés

Les compagnies d’assurance ont également vu leur façon de faire être transformée par la COVID-19. La télémédecine, par exemple, est appelée à prendre une plus grande place parmi les produits offerts en assurances collectives.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Groupe Lacasse a créé du mobilier de télétravail

Photo Chantal Poirier

Le plus grand manufacturier de mobilier commercial québécois a su adapter ses produits à la vitesse de l’éclair pour la nouvelle vie de bureau à la maison en pleine crise sanitaire.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Des livraisons à domicile écologiques

Photo courtoisie

Le boom du commerce électronique et des commandes par téléphone a amené la jeune entreprise de transport Courant Plus à se lancer dans la livraison à domicile et à pousser encore plus loin le recours à l’intelligence artificielle.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Troquer l’aéronautique pour la stabilité du médical

Photo Martin Alarie

Il n’y a pas de quoi se réjouir quand son entreprise tire 40 % de ses revenus de l’aéronautique et qu’une pandémie fait vivre à cette industrie la pire crise de son histoire !

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Vent de dos opportun pour la pharmacie Medzy.ca

Photo Martin Alarie

Il est encore tôt pour crier au succès. Mais si la jeune Medzy.ca venait à le connaître un jour, elle le devrait au moins en partie à l’actuelle pandémie.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Le plastique revient en force durant la pandémie

Photo Audré Kieffer

Après avoir été longtemps assise au banc des accusés, l’industrie du plastique est revenue en force durant la pandémie. Même que de nouvelles compagnies, comme Co-LABinnov, ont vu le jour.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

La science des données va tout changer en affaires

Photo Audré Kieffer

Depuis sa fondation en 2018, Moov AI aide les entreprises à améliorer leurs processus grâce à l’apprentissage machine et à la science des données. En raison de la pandémie, elle doit à son tour changer ses pratiques afin d’être plus efficace pour répondre à l’explosion de la demande.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Lobe profite de la crise pour se rapprocher de ses patients

Photo Jean-François Desgagnés

Après avoir subi une baisse de 85 % de ses revenus au début de la crise, le réseau Lobe s’est retroussé les manches et s’est lancé dans la numérisation de tous ses dossiers et dans la consultation en ligne.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Le commerce en ligne, grand gagnant de la reprise

Martin Chevalier / JdeM

Martin Thibault, président d’Absolunet, se préparait à vivre un ralentissement des affaires en raison de la crise de la COVID-19. Il est plutôt confronté à une vague déferlante de demandes pour des stratégies de commerce en ligne provenant surtout d’entreprises de B2B.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Du décor événementiel aux écrans protecteurs

Photo courtoisie

Un entrepreneur de Montréal, spécialisé dans la location de décors pour événements, a réorienté ses activités pour adapter ses décors aux besoins liés à la crise sanitaire en se lançant dans la fabrication d’écrans de protection en verre.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Un jeune entrepreneur bonifie son offre de produits en bambou

Photo Simon Clark

Un entrepreneur de 20 ans qui venait tout juste de lancer son entreprise de brosses à dents écologiques a dû revoir son modèle d’affaires en raison de la pandémie, une réflexion qui, finalement, pourrait avoir d’intéressantes retombées pour la suite.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Une PME techno passe en mode acquisition

Photo Pierre-Paul Poulin

Un entrepreneur québécois techno qui a vu son marché s’effondrer comme un château de cartes avec la pandémie s’est relevé en se mettant en mode acquisition pour fouetter ses troupes.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Cuisine Malimousse prête à affronter Hellmann’s et Kraft

Photo Jean-François Desgagnés

Ayant comme principaux clients des chaînes de restauration, la pandémie a malmené les finances de Cuisine Malimousse, qui a choisi de saisir une opportunité d’affaires créée par la crise. L’entreprise québécoise s’apprête maintenant à livrer bataille à des géants comme Hellmann’s et Kraft.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.