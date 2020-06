Un «petit nouveau» d’expérience

Vingt-cinq ans après avoir fait ses débuts sur scène, Laurie Leblanc « recommence à zéro ». Il s’attaque aujourd’hui à un nouveau marché en lançant son premier album original en anglais.

« Le marché anglophone, c’est un autre monde complètement. J’arrive là comme un petit nouveau », explique le chanteur acadien en entretien au Journal.

« Mais ce qui est le plus bizarre, c’est que je lance le plus gros projet de ma carrière... sans pouvoir faire de spectacles. J’ai jamais fait mon métier pour l’argent, je le fais parce que c’est ma passion. Alors je ne me stresse pas trop avec tout ça », ajoute-t-il.

Influences anglophones

Laurie Leblanc a beau faire ses premiers pas dans cet « autre monde », il est loin d’être un novice. Celui qui roule sa bosse en solo depuis maintenant 10 ans a d’abord connu son heure de gloire au sein de différentes formations, notamment Zarico, qu’il a fondée au tournant du millénaire.

Un album original en anglais a par ailleurs toujours été dans les cartes ; son enfance a été bercée par les airs de Charlie Pride, Kenny Rogers et Alan Jackson que ses parents affectionnaient particulièrement. S’agissait simplement de trouver la bonne occasion et les bons partenaires.

Rascal Flatts et BSB

C’est ce qu’il a trouvé en l’auteur-compositeur irlandais Don Mescall, rencontré au Festival country d’Issoudun, en France. Si le nom ne vous est pas familier, ses paroles le sont fort probablement ; il a contribué aux répertoires de grosses pointures de la trempe de Rascal Flatts, Backstreet Boys et Boyzone.

« Je ne le connaissais pas quand je l’ai rencontré. Il m’a dit qu’il aimait ma voix et qu’il aimerait m’offrir des chansons. Peu de temps après, j’en recevais une vingtaine. J’en ai choisi six pour mon album », relate Laurie Leblanc.

L’album When It’s Right It’s Right est présentement sur le marché.