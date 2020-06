Un premier choix étouffé par la pression

Doug Wickenheiser avait marqué 89 buts et amassé 170 points avec les Pats de Regina à sa dernière saison dans la WHL. Premier de classe au repêchage de 1980, il se destinait à une carrière prometteuse dans la LNH avec le Canadien de Montréal.

Wickenheiser a porté l’uniforme du CH, mais pour moins de quatre saisons. Jamais, il n’a atteint le statut de vedette qu’on lui prédisait le jour de son repêchage, le 12 juin 1980.

Mario Tremblay partageait le même vestiaire que Wickenheiser à sa première saison professionnelle en 1980-1981.

« Ce n’était pas de la faute à Doug, mais dès le départ, il a souffert des succès de Denis [Savard] avec les Blackhawks [de Chicago], le troisième choix lors de la même année, a dit Tremblay. À notre premier match en 1980, nous avions affronté les Hawks. Denis avait marqué et Doug se retrouvait sur la passerelle de presse. Ça partait mal. »

Attendre son tour

Une partie ne définit pas une carrière. Loin de là. Mais Wickenheiser pouvait difficilement s’éloigner des comparaisons avec Savard. Le CH avait ignoré un jeune attaquant électrisant qui jouait dans sa propre cour avec le Junior de Montréal.

Pour Réjean Houle, un autre coéquipier de la première heure de Wickenheiser avec le Tricolore, cette réalité a fini par peser lourd sur les épaules du jeune homme originaire de la Saskatchewan.

« Les comparaisons ont fini par gruger sa confiance, a mentionné Houle. Denis jouait régulièrement à Chicago. Il avait eu une chance de jouer sur un trio offensif dès le départ avec les Hawks. Ce n’était pas le cas pour Doug, il devait attendre son tour. »

Un talent... à l’entraînement

Quarante ans après le repêchage de 1980, Tremblay a une analyse semblable à celle de Houle.

« La pression a fini par étouffer Doug, a lancé le “Bleuet”. Dans les entraînements, il jouait au hockey. Il était un gros bonhomme, il avait des feintes, il patinait bien, il était fort. Il était vraiment bon. On voyait pourquoi le Canadien l’avait repêché au premier rang. Mais dans les matchs, on ne retrouvait pas le même homme. Il a perdu sa confiance et c’est rapidement devenu une descente aux enfers pour lui. »

À l’extérieur de la glace, Wickenheiser n’avait rien d’un cas problématique.

« Il était réservé et très gentil, se souvient Houle. C’était un bon jeune homme avec une attitude irréprochable. »

« J’ai toujours bien aimé Doug, a renchéri Tremblay. Pour moi, c’est juste l’histoire d’une carrière qui était partie tout croche. Dès ses débuts, il s’est retrouvé dans le tumulte sans le vouloir. On le comparait toujours à Denis. »

Le 12 janvier 1999, Wickenheiser est décédé d’un cancer des poumons. Il avait seulement 37 ans.

« J’étais à ses funérailles à St. Louis, a raconté Tremblay. C’était une journée tellement triste. Il est parti trop tôt. »

181 points et le troisième rang

Photo d'archives

Avec le Junior de Montréal, Denis Savard avait terminé sa troisième et dernière saison dans la LHJMQ avec 63 buts et 181 points. Avec un aussi grand total de points, on pourrait supposer qu’il avait dominé le circuit junior québécois. Mais non.

« Si tu me demandes si j’avais fini au premier rang, c’est probablement un piège, a répliqué Savard à l’auteur de ces lignes. Ouf. C’est une bonne question. Je ne me souviens pas à quel rang j’avais fini pour le championnat des marqueurs. »

« Mais je dirais que J.-F Sauvé avait terminé au sommet, a-t-il poursuivi après une petite pause pour y réfléchir. Tu me fais revivre de bons souvenirs avec cette question. J’ai joué avec Bob Sauvé à Chicago et j’ai croisé souvent J.-F.. Il avait un plaisir à me rappeler qu’il avait récolté plus de points que moi à ma dernière année dans la LHJMQ. »

Sauvé avait obtenu 187 points avec les Draveurs de Trois-Rivières, alors que Guy Carbonneau avait terminé avec 182 points avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Mauvais coup des Capitals

Photo d'archives

Quand on analyse le repêchage de 1980, on constate qu’il n’y a pas juste le Canadien qui s’était tiré dans le pied. Au cinquième rang, les Capitals de Washington avaient repêché le défenseur Darren Veitch, un coéquipier de Wickenheiser avec les Pats de Regina. Veitch avait frappé l’imaginaire avec une saison de 122 points (29 buts, 93 passes). Il a finalement joué un peu plus de 500 matchs dans la LNH sans toutefois devenir un joueur étoile. Au sixième échelon, les Oilers d’Edmonton avaient misé sur Paul Coffey. Il était le quatrième défenseur sélectionné à cet encan après Dave Babych (Jets de Winnipeg), Larry Murphy (Kings de Los Angeles) et Veitch.