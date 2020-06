5 balados true crime à découvrir

À l’instar des gens qui profitent de leur temps libre en confinement pour regarder tout ce qu’Illico ou Netflix ont à offrir, j’ai beaucoup écouté de balados depuis le début de la crise sanitaire.



Plus particulièrement, je me suis plongé dans l’énorme catalogue de productions true crime, l’un des plus populaire genre de balado.



Je suis tombé sur de réels navets, d’intéressantes nouveautés et des productions datant de plusieurs années, mais que je n’avais simplement jamais eu l’occasion d’écouter.



Voici les 5 balados true crime qui ont retenu mon attention et qui mérite définitivement un coup d’œil.

Courtoisie

The Officer’s Wife – Vault Studios



Ce balado s’attarde à la mort de Jessica Boynton, une femme retrouvée morte dans un placard de sa maison, et le rôle que son conjoint policier aurait pu jouer dans cette affaire. Un balado en apparence très traditionnel, mais qui en étonnera plusieurs.



Courtoisie

Inspiré de faits réels – Charles et Mathias



Je suis un réel accro de balados, mais je suis aussi un grand amateur de films d’horreur, ce qui fait de ce balado un merveilleuse trouvaille personnelle. Inspiré de faits réels expliquent les histoires vraies qui se cachent derrière des œuvres de fictions comme L’Exorciste et Massacre à la Tronçonneuse.

Courtoisie

Who the hell is Hamish? – The Australian



Une production du journal The Australian qui est aussi responsable pour le populaire The Teacher’s Pet, Who the hell is Hamish? raconte la captivante histoire d’un prolifique arnaqueur capable de personnifié une tonnes de personnages fictifs pour flouer ses victimes. Un balado qui plaira certainement aux gens qui ont apprécié Le Casanova de Montréal de QUB Radio.



Courtoisie

Believed – NPR



Les balados d’enquêtes sont parfois difficiles à écouter à cause des sujets tragiques dont ils traitent. C’est le cas de Believed qui décortique comment le pédophile et médecin déchu Larry Nassar a pu continuer d’agresser de jeunes gymnastes pendant des décennies au sein de la fédération américaine de gymnastique. Le balado réussi cependant à aborder cette histoire tragique avec tact et une sensibilité rarement vu en true crime. Une écoute difficile, mais nécessaire.

Courtoisie

Le Canon sur la Tempe – Nouvelles Écoutes



Une production simple, mais efficace portant sur la mort mystérieuse d’un populaire joueur de rugby français survenue suite à une démonstration de roulette russe.