Aide supplémentaire de 50 millions $ pour les PME de Montréal

Les petites et moyennes entreprises de Montréal pourront compter sur un coup de pouce financier supplémentaire pour passer au travers de la crise de la COVID-19 alors que Québec et Ottawa leur allongeront 50 millions $ en nouvelle aide financière.

L’information, apprise en primeur par TVA Nouvelles, devrait être confirmée en conférence de presse lundi matin par la ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, le ministre de l’Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

De ces 50 millions $, le gouvernement fédéral participera à la hauteur de 30 millions $ par l’entremise de son Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), qui vise à offrir une aide financière d’urgence aux PME et aux OBNL qui ne sont pas admissibles aux autres programmes fédéraux.

De son côté, Québec bonifiera de 20 millions $ son enveloppe d’aide destinée aux PME de la métropole afin de porter sa contribution à 60 millions $.

Les fonds seront versés au réseau PME MTL, qui aura la responsabilité de distribuer l’aide financière aux petites et moyennes entreprises qui en feront la demande sous forme de prêts pouvant aller jusqu’à 40 000 $. Les secteurs du commerce de détail, des services de proximité, de l’économie sociale, des industries culturelles et créatives et du développement durable seront privilégiés.

L’objectif des gouvernements est de permettre aux entreprises de faire face à un manque de liquidités urgent engendré par la COVID-19 afin de demeurer opérationnelles.