[PHOTOS] Brutalité policière: le mouvement d’indignation gagne Québec

Après avoir été entendu partout aux États-Unis et à travers le monde, le nom de George Floyd résonne maintenant dans la ville de Québec où un rassemblement a lieu contre la brutalité policière et la discrimination raciale, aujourd'hui.

Deux semaines après la mort de cet Afro-Américain de 46 ans pour lequel sont accusés quatre policiers au Minnesota, dont l’un de meurtre au deuxième degré, le mouvement d’indignation a fait son chemin jusque dans la capitale du Québec.

Quelques milliers de personnes munies de pancartes aux slogans revendicateurs et pacifistes se sont réunis dans le calme sur le coup de 11 h devant l’Assemblée nationale. Une prestation instrumentale au devant de la foule a lancé le rassemblement.

«N’oublions pas George Floyd, n’oublions par Brianna Taylor. N’oublions pas tous ceux qui ont perdu leur vie à cause de leur couleur de peau. Pas juste aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Québec. [...] N’oublions pas le souffrance de nos propres communautés racisées, ici, à Québec », a lancé la première jeune femme à prendre la parole.

Photo Dominique Lelièvre

Il s’agit d’un rassemblement «stationnaire» et non d’une marche, ont précisé les instigateurs tout en insistant sur le caractère «pacifique» de leur démarche.

Pandémie oblige, les participants sont invités à porter un masque et à respecter la distanciation physique autant que faire se peut. Une tente est d’ailleurs installée à l’un des points d’accès du site pour distribuer gratuitement des masques et du gel désinfectant.

Si les deux mètres de distanciation ne sont pratiquement pas observés, la très vaste majorité des manifestants sont masqués. Les policiers de Québec, qui surveillent le rassemblement, se font par ailleurs discrets.

Photo Dominique Lelièvre

Racisme systémique

Un trio de députés de Québec Solidaire, formé de Manon Massé, Catherine Dorion et Sol Zanetti, sont au nombre des manifestants pacifiques, eux qui sont venus dénoncer le « racisme systémique » au Québec.

« Des études ont été faites, c’est prouvé. Mais il y a encore de la résistance. On veut travailler là-dessus et on doit en parler. Ça ne doit pas être un tabou », a insisté Mme Dorion, déplorant un « lynchage public » dans le cas du décès de l’Américain.

Maints politiciens, dont le premier ministre canadien Justin Trudeau, n’ont pas hésité à dénoncer le racisme systémique qui, selon eux, s’inscrit toujours comme un enjeu pour parvenir à l’égalité réelle entre ethnies.

Le premier ministre québécois François Legault est toutefois resté campé sur sa position en niant la présence d’un racisme systémique au Québec, mardi dernier, appelant à « lutter contre le racisme ».

Le gouvernement caquiste avait néanmoins appuyé une motion de Québec Solidaire, plus tard en journée, qui pressait Québec de présenter un plan pour lutter contre le racisme. La motion n’incluait toutefois pas le mot « systémique », ce qui a fait en sorte de gagner l’appui du gouvernement, relate la co-porte-parole de QS, Manon Massé.

« Ce n’est pas une question de mot. Pour nous, c’est une question d’action », a-t-elle expliqué, invitant à éduquer le plus rapidement les forces de l’ordre sur les façons dont s’exprime le racisme au quotidien.

Plus de détails à venir...