COVID-19: un décès de plus à Québec

Bien que la propagation du nouveau coronavirus semble se stabiliser dans la Capitale-Nationale, un nouveau décès a été observé au CHSLD Hôpital général de Québec.

Il s’agit donc de la 25e personne à avoir perdu son combat contre la COVID-19 dans cette résidence. Ce qui en fait le deuxième établissement le plus touché sur le territoire, après l’hôpital Jeffery Hale qui dénombre un total de 40 décès.

Vingt cas de plus

Le directeur de santé publique de la région, le Dr François Desbiens a aussi annoncé 20 nouveaux cas confirmés de personnes infectées, dont la moitié dans centres d’hébergement pour aînés

De ce nombre, six proviennent du CHSLD Jardins du Haut-Saint-Laurent, qui en compte désormais 123. Le CHSLD Le Faubourg dénombre également trois nouvelles infections, pour un total de 52, et un nouveau cas a été observé à la résidence Jardins d’Évangéline, qui en compte 134. Le nombre total d’infectés s’élèvent désormais à 1693.

«Seulement» huit nouveaux décès ont été observés depuis la veille dans la province, qui en recense maintenant 4978 depuis le début de la pandémie. Aussi, 225 personnes nouveaux cas ont été diagnostiqués, pour un total de 52 849 au Québec.

Un élève infecté

La direction du Collège Jésus-Marie de Sillery, à Québec, a indiqué samedi qu’un de ses élèves du primaire avait contracté la COVID-19 depuis son retour en classe.

On précise par voie de communiqué que la dernière présence de l’élève remonte au 3 juin et qu’à ce moment, ce dernier ne présentait pas de symptôme. On ajoute notamment que les risquent de propagation au sein de l’établissement sont considérés par la santé publique comme étant faibles.