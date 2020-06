Hubert Gagnon, la voix d'Homer Simpson, est décédé

Celui qui prêté sa voix à Homer Simpson en français pendant 27 ans a rendu son dernier souffle.

Hubert Gagnon a perdu sa bataille contre le cancer chez lui à Longueuil, dimanche, ont confirmé deux anciens collègues doubleurs des Simpsons.

«C’est une grosse perte, a confié en entrevue téléphonique Johanne Léveillé, qui donne sa voix à Bart Simpsons. Il va nous manquer énormément. C’était tellement quelqu’un de bon, de gentil et de fin.»

Thiéry Dubé, qui l’a remplacé en 2018 pour la 28e saison des Simpsons en raison de sa maladie, a aussi vanté le grand cœur de son mentor.

«C’est un modèle. C’est un comédien exceptionnel, a-t-il dit au téléphone. C’est quelqu’un d’irremplaçable. C’est une grande perte pour le milieu du doublage.»

M. Dubé a souligné que Hubert Gagnon doublait des acteurs très connus au Québec comme Robert De Niro et Mel Gibson.

Le septuagénaire avait aussi été connu au grand écran, notamment dans la série pour enfants Les Oraliens, très prisée à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Il incarnait alors le personnage de Picabo.

Le comédien et doubleur Manuel Tadros a également souligné son départ sur Facebook en mentionnant qu’un «grand homme vient de nous quitter aujourd’hui».

«Un acteur et un doubleur exceptionnel que l’on adorait et admirait ...tous, et dont on se souviendra longtemps, a-t-il ajouté. Je suis certain que toute la bande du doublage te pleurera. Comme moi.»