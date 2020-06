La tempête tropicale Cristobal aura des répercussions jusqu’au Québec

La tempête tropicale Cristobal qui se trouvait dans le golfe du Mexique dimanche matin devrait toucher terre en Louisiane en fin d’après-midi ou en début de soirée.

La troisième tempête nommée de la saison, un système chargé d’eau et d’humidité, fait craindre des inondations éclair dans plusieurs États du sud des États-Unis.

Les vents de 80 km/h avec des rafales à 105 km/h se font particulièrement ressentir en Louisiane, en Alabama et en Floride, où pas moins de sept tornades ont été observées dans la seule journée de samedi.

Le réseau CNN a averti par ailleurs les résidents de nombreux États: même si vous ne vous trouvez pas dans la trajectoire de la tempête, vous pourrez en ressentir les impacts violents.

En plus de possibles tornades, des vents destructeurs accompagnent le système. Des trombes d’eau peuvent aussi se former dans les États de la Floride, de l’Alabama, du Mississippi et de la Louisiane.

Cristobal entraînera dans son sillage des pluies violentes, pas seulement sur la côte, mais aussi dans les terres, comme à Jackson et même à Atlanta.

Les régions côtières sont celles qui recevront néanmoins le plus de pluie, soit de 10 cm à 15 cm, selon les prévisions météo.

Répercussions au Québec

Cette tempête tropicale aura des répercussions jusqu’au Québec vers le milieu de la semaine.

La chaleur et l’humidité amenées par Cristobal se feront ressentir mercredi où la température devrait atteindre 31 °C, avec des ressentis qui pourraient atteindre 35 °C.

Jeudi, toute la province devrait être affectée par le système.

De l’instabilité, du temps lourd, des averses et des orages potentiellement violents accompagneront le système.